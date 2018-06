ČSSD pod tlakem Zemana, Babiše i komunistů: Hamáčkova první trpká zkušenost, říká politolog

Spor vypukl pouze několik hodin poté, co skončilo referendum ČSSD o vstupu do vlády. Situaci o víkendu akceleroval premiér Andrej Babiš, který se na sociálních sítích jednoznačně postavil na stranu prezidenta, jenž Pocheho důrazně odmítá. Totéž pak učinili komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip v televizi v přímém přenosu překvapeném Hamáčkovi sdělil, že vládu s Pochem na postu ministra KSČM nemůže tolerovat. Jinými slovy že nedopustí, aby ve sněmovně získala důvěru.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se tak dostává do hluboké defenzivy. „Situace pro něj nemá dobré řešení,“ říká k tomu politolog Jelínek, který přitom nepředpokládá, že by mezi Hamáčkovými východisky byl pád koalice dřív, než vůbec vznikne. „Jenže stanoviska některých místopředsedů ČSSD nebo pražské organizace ČSSD akcelerují i tuto úvahu,“ dodává.

Pro Hamáčka je to podle Jelínka též první trpká zkušenost s Andrejem Babišem – že jej nepodržel a hraje otevřeně na Zemanově straně. Za nejpravděpodobnější scénář politolog pokládá výměnu resortů mezi partnery – zahraničí za obranu pro Jakuba Landovského. O této variantě už o víkendu spekulovala některé média.



Lukáš Jelínek nicméně upozorňuje, že existuje ještě jedna možnost, jak by si mohl Hamáček zachovat tvář. „To kdyby ostře zkritizoval prezidentův nezodpovědný přístup a navrhl jiného kandidáta na zahraničí, který by byl loajální hlavně k němu, ne k Zemanovi,“ uvažuje politolog.



„Vždyť mezi členy nebo sympatizanty ČSSD je řada expertů na zahraniční politiku – Aleš Chmelař, Petr Drulák, Lubomír Zaorálek, Tomáš Prouza,“ dodává. Hamáček nicméně zatím ze své pozice ustupovat nehodlá. O víkendu se nechal slyšet, že sociální demokraté učinili v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO maximum a dle svých slov nemá kam ustoupit.

„Nálada v poslaneckém klubu je taková, že my jsme splnili vše, co se očekávalo,“ uvedl Hamáček v diskuzi v televizi Prima. Odkázal přitom na připravené principy koaliční spolupráce, na kterých se jeho strana shodla s hnutím ANO. Premiér by podle nich měl respektovat personální návrhy ČSSD.

Babiš Pocheho k tomu, aby o místo ve vládě neusiloval, vyzval už v sobotu. Paradoxně na pražského sociálního demokrata a europoslance apeloval, aby nelpěl na funkci. Přitom sám Babiš nečiní od voleb nic jiného, než že lpí na pozici premiéra, což jeden čas představovalo zásadní překážku pro spolupráci s ČSSD a stále znemožňuje jednání s většinou zbylých subjektů.

Ještě podstatnější pro ČSSD je, že se Babiš jednoznačně postavil na stranu prezidenta, jehož mluvčí Jiří Ovčáček na Pocheho opakovaně ostře slovně útočí. Bylo tomu tak například v pátek, tedy de facto ve stejné chvíli, kdy byly známy oficiální výsledky vnitrostranického referenda o vstupu strany do menšinové vlády s hnutím ANO. Babiš o víkendu explicitně konstatoval, že nejdůležitější je názor prezidenta, kterému tak fakticky bez odporu podřizuje podobu svého kabinetu. A rovněž řekl, že se s Pochem nepotřebuje scházet, čímž naznačil, že s jeho nominací skutečně ani náznakem nepočítá.

Na stranu Zemana a Babiše se pak v průběhu víkendu postavil také předseda KSČM Vojtěch Filip. A aby toho nebylo pro předsedu ČSSD málo, krátce po svém nedělním vystoupení se stal opět terčem kritiky z Hradu, když mluvčí prezidenta na twitteru uvedl, že za situaci nese odpovědnost jen ČSSD, a Hamáčka nařkl z toho, že nedrží slovo.