ČSSD se vrací ke kauze Poche. Zjišťovali jsme, co čekat od jednání stranických špiček

V pátek odpoledne se odehraje další kolo jednání ohledně vedení ministerstva zahraničních věcí. Předsednictvo sociální demokracie bude na svém zasedání řešit nominaci europoslance Miroslava Pocheho do čela resortu. Vedení ČSSD slibovalo, že se situaci podaří vyřešit do konce prázdnin, podle informací INFO.CZ zřejmě ale ani v pátek odpoledne nedojde partaj k žádnému řešení. A ze své nesouhlasné pozice nechce ustoupit ani Hrad.

Europoslanec Poche ve čtvrtek uvedl, že by chtěl, aby v pátek padlo řešení situace na ministerstvu zahraničí. Česko dnes v podstatě nemá řádného šéfa diplomacie. Poche, který na resortu působí v rámci smlouvy o provedené práci, zároveň ale nechce z místa jediného kandidáta sociální demokracie na toto křeslo ustoupit.

„Ano,“ odpověděl na dotaz INFO.CZ, zda se i nadále těší podpoře předsedy ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka. Poche také uvedl, že on ani jeho lidé v posledních dnech nehovořili s prezidentem Zemanem, který europoslance v čele resortu zahraničí odmítá. „Jen oficiálně ve středu pan Hamáček,“ reagoval europoslanec.

I tak ovšem ve veřejném prostoru padají jména dalších možných kandidátů.

Spekuluje se například o současném náměstkovi na rezortu Lukáši Kauckém. Ten na dotaz redakce, zda nabídku od vedení sociální demokracie již obdržel, napsal, že nikoliv. „Nikdo z vedení ČSSD se mnou o této možnosti nehovořil,“ napsal v SMS.

Kaucký zároveň uvedl, že on sám se o tento post ucházet nebude. „Ani já sám nemám v tomto ohledu žádné ambice,“ uvedl.

Podobně razantně vyvrací spekulace ohledně svého jména současný náměstek na ministerstvu obrany Jakub Landovský, který je zároveň kandidátem sociální demokracie na pražského primátora.

Podle informací INFO.CZ z nitra sociální demokracie tak zřejmě na řešení zablokované situace, kdy prezident Miloš Zeman nechce ustoupit a souhlasit se jmenováním Pocheho, v pátek nedojde.

Proti jakýmkoliv změnám se staví i pražská organizace ČSSD. Právě do ní Poche patří. Ve vnitrostranickém referendu se také postavila za vstup strany do vlády s Andrejem Babišem.

„Myslím, že situace je jasná. Tam není nic komplikovaného. Miroslav Poche je kandidát ČSSD. Na pátečním předsednictvu tuto otázku (ohledně výměny Pocheho za jiného kandidáta – pozn.red.) možná někdo zvedne a bude kolem toho diskuse, ale žádná usnesení se přijímat nebudou,“ tvrdí šéf pražské organizace Petr Pavlík pro INFO.CZ. Žádná alternativní jména podle něj ve hře nejsou. Jde jen o spekulace.

Námitky proti trvání na Pochem mohou ale na předsednictvu znovu zaznít od místopředsedy Jaroslava Foldyny. Ten je přesvědčen, že se europoslanec ministrem zahraničí nestane. Strana si podle něj nemůže dovolit jít do střetu s prezidentem Zemanem, uvedl týden pro INFO.CZ.

Na rychlém řešení trvá i první místopředseda strany Jiří Zimola.

Pavlík ovšem trvá na tom, že řešení je jasné. „Kandidát je a jde o to, aby jeho jméno odnesl Andrej Babiš na Hrad a aby jednal se Zemanem. To není problém sociální demokracie. Babiš už kandidáta dva měsíce má, jen hraje divné hry s Hradem. Máme s ANO koaliční smlouvu a podle té by měl premiér jednat,“ tvrdí šéf pražské organizace.

Nejasná situace kolem obsazení ministerského křesla vznikla na začátku léta poté, co byla ustavena koaliční vláda ANO s ČSSD. Kandidáta na vedení resortu zahraničních věcí vybírala sociální demokracie. Ta přišla se jménem europoslance Miroslava Pochecho. Prezident Zeman ale premiérovi vzkázal, že tento návrh přes něj neprojde, a to i přesto, že podle ústavy by měl jmenovat členy kabinetu, které mu premiér navrhne.

Situace se tím zablokovala. Přestože špičky stran slibovaly, že bude vyřešena během několika týdnů, stále trvá. Podle odborníků přitom škodí českému obrazu v zahraničí.