ČSSD si odsouhlasila vládu s Babišem. Pro bylo v referendu 58,53 % hlasujících

Předseda ČSSD Jan Hamáček oficiálně oznámil výsledky referenda, ve kterém straníci v uplynulých týdnech rozhodovali o účasti na vládě s hnutím ANO. pro bylo 58,53 % hlasujících. Do hlasování se zapojilo 11.404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů. Přímý přenos z oficiálního vhlášení referenda sledujte níže.

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Držet by měla ministerstvo vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v neděli představit prezidentovi Miloši Zemanovi jména všech navrhovaných ministrů. Komunisté už řekli, že vládu jsou ochotní tolerovat při splnení jejich sedmi podmínek.

Hamáček během vyhlášení ocenil, že hlasy odevzdalo 64,74 procenta oprávněných členů ČSSD. Účast se tak podle něj přiblížila té z běžných voleb. „Pokládám to za vysoké číslo, v tomto ukazateli jsme obstáli,“ uvedl Hamáček. Referendum podle něj může být prospěšné nejen pro ČR, ale i pro ČSSD.

Proti účasti ve vládě se postavily Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Nejmenší podporu měla koaliční spolupráce na Ústecku, kde bylo proti účasti ve vládě 61,32 procenta hlasů. Nejvyšší podporu naopak vláda s ANO získala na Vysočině (76,53 procenta) a ve Středočeském kraji (76,28).

Hamáček novinářům řekl, že jeho vedení dostalo za úkol dojednat alternativu a předložilo ji členské základně. "Členové ji přijali," prohlásil. Rozhodnutím v referendu podle něj musí skončit diskuse a spory ve straně. "Teď máme jasno, musíme se soustředit, abychom přispěli k sestavení stabilní vlády a tam prosazovali, co se nám podařilo vyjednat," uvedl. Odmítl, aby stranu opouštěli členové, kteří byli v hlasování v menšině.

Místopředseda Roman Onderka novinářům řekl, že byl k vzniku vlády pesimistický a jeho kraj se pro vstup do vlády nevyslovil. "Na jižní Moravě jsme pesimističtější, členové většinově hlasovali proti. Jsem ale bytostný demokrat a budu respektovat názor většiny a tak se zachovají i poslanci," uvedl. Podobně se vyjádřil i Jaroslav Foldyna z Ústeckého kraje.