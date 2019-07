ČSSD v kleštích. Rozhodnutí o odchodu z vlády padnout ale ještě nemusí, míní Pehe | info.cz

A jak to tedy v pondělí v Lidovém domě skončí? „Několik hodin před samotným jednáním špiček ČSSD nemá příliš velký smysl předpovídat,“ říká exkluzivně pro INFO.CZ politolog Jiří Pehe. Těžko by ale podle něj dávalo smysl, aby si ČSSD již v pondělí odhlasovala, že odchází z vlády ve chvíli, kdy po ní prezident žádá, aby rozhodla o jméně nového ministra kultury. „Z pozice ČSSD by spíše dávalo smysl, aby schválila své rozhodnutí ultimativně,“ vysvětluje.

Co tím má přesně na mysli? „Něco na způsob: z vlády zatím neodcházíme, avšak pokud prezident Zeman nejmenuje Michala Šmardu ministrem kultury do konce července, z vlády odejdeme. Takové prohlášení bych považoval ze strany ČSSD za logické řešení situace,“ říká Pehe. Odůvodňuje to tím, že prezident již kývl na odvolání stávajícího ministra kultury, podle něj by tudíž bylo logické, aby sociální demokracie požadovala jmenování Michala Šmardy v návaznosti na odchod Antonína Staňka.



Pehe ale současně zdůrazňuje, kterak nelze vyloučit, že zvítězí dlouho rostoucí odpor sociálních demokratů k vládnímu angažmá a k Andreji Babišovi, který se za ně ve sporu s prezidentem nedokáže postavit, a ČSSD si tudíž odhlasuje odchod do opozice. Ať už se předsednictvo sociálních demokratů rozhodne pro jeden nebo druhý scénář, podle politologa je téměř jisté, že bude volit mezi dvěma špatnými řešeními. A pravděpodobnost, že ze situace vzejde toho času dominantní síla české levice se ctí, podle jeho názoru příliš velká není.

„Pokud ČSSD setrvá ve vládě, určitým plusem bude snad jakási politika zmírňovaní dopadů vládnutí Andreje Babiše. V opačném případě nás totiž zřejmě čeká vláda hnutí ANO za podpory komunistů a SPD,“ uvažuje nicméně Pehe a připomíná, že by šlo o vládu aliance, kterou jsme tady zažili již po volbách, kdy vnikla první Babišova vláda. „Už tehdy byla řada věcí ve sněmovně prohlasovávána právě touto neformální koalicí. A je pravděpodobné, že bychom se něčeho podobného dočkali také poté, co by se ČSSD rozhodla z vlády odejít.“



Jednoduše řečeno: Jiří Pehe má za to, že pokud ČSSD postupně rezignovala na několik požadavků a do vlády s trestně stíhaným premiérem přece jen vstoupila, tak tím vytvořila jistou překážku vzniku aliance složené z hnutí ANO, KSČM a SPD. Tím podle něj ale veškeré plusy vládní účasti sociálních demokratů končí. „V podstatě svým vládním angažmá ČSSD páchá politickou sebevraždu,“ zdůrazňuje. A pokud ve vládě zůstane, bude to podle jeho mínění zřejmě znamenat postupný propad strany do mimoparlamentní existence.

„Babiš z ní vysává veškerý politický život. ČSSD se sice daří prosazovat některé programové priority, avšak veškeré úspěchy vlády si vzápětí osvojuje premiér a jeho ministři. Ilustrovat to lze na prohlášeních typu: Rodičovská dávka by mohla být, avšak musíme se podívat, zda se na ní najdou peníze,“ říká Pehe a uzavírá: „A kdo peníze nakonec najde? Samozřejmě Babiš. Něco podobného bude – pokud ČSSD zůstane ve vládě – pokračovat. Pokud se naopak rozhodne pro odchod do opozice, je zde aspoň malá šance, že se ještě postaví na vlastní nohy.“