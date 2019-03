ČSSD vyhlašuje boj politickým šmejdům. V manifestu velebí domov, rodinu i vlastenectví

Sociální demokraté v průběhu druhého sjezdového dne v Hradci Králové schválili nový programový manifest, jehož cílem je otevřít ideovou debatu a nasměrovat stranu k výzvám 21. století. V dokumentu se sociální demokraté hlásí ke své emancipační tradici a vypichují několik oblastí, ve kterých je v nadcházejících letech čeká politický střet. Mimo jiné kritizují politické šmejdy, kteří podle ČSSD pouze parazitují na rozporech ve společnosti a současně přiživují strach a nenávist, ze které pak zpětně profitují. Co naopak v dokumentu velebí, je domov, občanská společnost nebo vlastenectví.

„Manažerské poučky a slogany v dokonalém marketingovém balení úspěšně konkurují tradiční politice založené na programu a hodnotách. Drobnou a praktickou politickou práci zlepšující lidem život nahradila manipulace, která je dnes díky informačním technologiím snazší než dřív,“ píše se v úvodu dokumentu, jehož ambicí je iniciovat debatu nejen o programu, ale také o taktice a strategii sociálních demokratů v blížících se letech.



ČSSD tak reaguje na expanzi populistických a protestních hnutí, a ústup tradičních politických stran. Podle sociálních demokratů se ve společnosti rozmohli “šmejdi”, kteří jsou ochotni pro zisk podvádět i bezmocné důchodce a prodávat jim bezcenné zboží za horentní sumy. Stejně bezohlední jsou podle dokumentu také “političtí šmejdi” – hnutí na jedno použití, která pro hlas udělají cokoliv.

„Parazitují na rozporech ve společnosti, ale místo snahy je řešit a mírnit naopak vyvolávají nenávist a strach. Svou kořist hledají mezi lidmi, kteří se třicet let po sametové revoluci necítí jako její vítězové, ale oběti. Jejich frustrace je vede k volbě radikálních hnutí.“ Na koho konkrétně sociální demokraté útočí, není zas tak těžké uhodnout. Kromě SPD Tomia Okamury je jejich cílem zcela jistě také hnutí ANO Andreje Babiše.



Ostatně pokud (nejen) Jan Hamáček včera zavelel k obratu k tradičním voličům ČSSD, tedy především k zaměstnancům a penzistům, je to právě hnutí ANO, s kým se o tyto voliče bude přetahovat. Třeba ve skupině lidí nad pětašedesát let má Babiš více než padesátiprocentní podporu. „K čemu jim je, že si za průměrný plat lze koupit desetkrát více televizí a ledniček než před třiceti lety, když celý plat utratí za bydlení a další základní životní potřeby?,“ táže se ČSSD.

Logicky si tak sociální demokraté všímají také lidí zasažených exekucí, jichž je v Česku okolo jednoho milionu. Pro ně – tvrdí ČSSD – svoboda neznamená jen nové šance, ale mnohem více pád do dluhové pasti a mnohdy rozklad jejich životů. Zájmy těchto deklasovaných segmentů společnosti chce ČSSD hájit. V další pasáži se text zaobírá stále zřetelnějšími rozdíly mezi životem v centru a na periferii: „Záleží nám na tom, aby žila nejen města, ale i venkov. Bohatství se dnes koncentruje ve městech a z venkova se stává depresivní místo bez perspektivy. Nestojíme o jeho vylidňování.“



Možná překvapivě se pak dokument věnuje nejen občanské společnosti, ale také vlastenectví. „Podporujeme vlastenectví, ne však takové, jaké se vymezuje vůči ostatním. Naše vlastenectví je pozitivní, směřuje k podpoře kultury a kulturního dědictví, vzdělání, českého jazyka nebo krajiny. Péče o krajinu a naše životní prostředí představuje jednu z největších výzev 21. století,“ píše se v manifestu.

Co naopak nepřekvapí, je důraz na práci a důstojnou mzdu: „Chceme, aby každý člověk dostal důstojnou odměnu za svou poctivou práci a nikdo nebalancoval na hranici chudoby. Chceme stát, který podporuje své občany a pomáhá jim řešit jejich problémy, když se dostanou do tíživé situace, exekucemi počínaje a péčí o děti či prarodiče konče.“ Jak už v týdnu avizoval Jan Hamáček, ČSSD bude prosazovat zkrácení pracovní doby při zachování stávající mzdy.



V neposlední řadě sociální demokraté upozorňují na proměnu práce související s nastupující digitalizací a robotizací. ČSSD nepochybuje, že půjde o největší proměnu společnosti od časů průmyslové revoluce. „Byla to přitom sociální demokracie, která dokázala změnit nelidské podmínky způsobené rozpadem tradiční společnosti pod tlakem tehdejšího technologického vývoje,“ připomíná manifest. Zda podobnou roli sehraje sociálnědemokratické hnutí i tentokrát, je těžké předpovídat.

Faktem ale je, že si ČSSD zatím počíná v programových návrzích spíše krotce. A už brzo – konkrétně na pozadí debaty o daních – se ukáže, zda to myslí vážně. Zda je připravena trvat na svých principech, anebo opět ustoupí. V každém případě, pokud chce prosadit zásadní změnu daňového systému v tom smyslu, že daňové břemeno nebude jako doposud z 85 % neseno zdaněním práce a spotřeby, musí počítat se silným protitlakem. Zrovna tak platí, že její koaliční partner, oligarcha a jeden z nejbohatších lidí v zemi, nebude chtít přistoupit na progresivní zdanění.