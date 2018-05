Další cesta na východ: Zeman by měl na podzim opět vyrazit do Číny

Prezident Miloš Zeman by měl na podzim opět navštívit Čínu. Do Šanghaje podle informací ČTK poletí především na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu do Číny. Konat se bude v první polovině listopadu. Detaily cesty Pražský hrad teprve chystá, do programu bude chtít včlenit i jednání s politickými představiteli Číny nebo Šanghaje. Zeman by měl také letos navštívit Izrael, v Praze naopak přivítá podle dřívějších informací třeba indického prezidenta. Květnová cesta francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla zatím odložena.