Dalšího ministra dohání šlendrián s diplomkou. Šéf obrany Metnar zváží rezignaci, už zrušil zahraniční cestu

Vysokoškolská práce dohání dalšího z ministrů Babišovy vlády. Šéf obrany Lubomír Metnar má ve své 14 let staré diplomce závažné nedostatky, jak upozornila Česká televize , která disponuje analýzou práce. Jedná se podle ní především o neuvádění odkazů na publikace, ze kterých Metnar čerpal. Ministr televizi řekl, že je to pro něj překvapení a že pokud se potvrdí podezření z plagiátorství, zváží i rezignaci. Metnar večer zrušil na zítra plánovanou cestu na Slovensko. Kvůli nedostatkům ve vysokoškolských pracích už rezignovali dva členové kabinetu.

Lubomír Metnar svoji diplomovou práci odevzdal v roce 2004 na Ostravské univerzitě v Ostravě. Věnoval se tématu kolektivního investování.

Česká televize uvádí, že na rozdíl od zhusta opsaných prací exministrů Malé a Krčála, je Metnarova práce „na vyšší úrovni“, přesto ale obsahuje závažné nedostatky. Jedná se především o chybějící odkazy na publikace, ze kterých ministr čerpal.

Podle ČT sice práce obsahuje seznam použitých zdrojů, v samotném textu je ale jen velmi málo průběžných odkazů. Nejméně osm stran je úplně převzatých z knihy, nebo je text jen mírně upraven, aniž by bylo jasně vyznačeno, že jde o převzatý text, uvedla televize. „V této práci chybí odkazy na uvedené zdroje. Proto nebylo jednoduché odlišit, co je vlastní přínos, a co bylo přepsáno z nějakých zdrojů,“ řekl ČT specialista Jan Mach z Vysoké školy ekonomické v Praze.

„...Beru to jako chybu. Přemýšlím, kde tu práci mám, abych se na to podíval a oživil jsem si to, protože je to pro mě takové zvláštní,“ komentoval to na kameru ministr, kterého televize se zjištěními konfrontovala. Uvedl, že si věc vyhodnotí a bude se zabývat i variantou případné rezignace. ČT uvedla, že Metnar zrušil na zítra plánovanou návštěvu Slovenska, není ale zřejmé, zda to s aktuální kauzou souvisí. Obrana to zdůvodňuje „změnou pracovního programu“.

„I když jde o 14 let starou práci, což může ovlivnit hodnocení obsahu, požadavky na uvedení zdrojů, které přebíráme, v zásadě zůstávají stejné. Práce se opírá o relativně málo početnou literaturu, navíc v textu je minimum odkazů na to, odkud je myšlenka převzata. Přitom jde o celé stránky textů,“ komentovala práci pro ČT politoložka a někdejší šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Celou záležitost považuje přinejmenším za neetické a neprofesionální přebírání zdrojů.

Opsané vysokoškolské práce už stály místo dva členy Babišova druhého kabinetu – exministryni spravedlnosti Taťánu Malou z hnutí ANO a bývalého šéfa ministerstva práce a sociálních věcí Petra Krčála z ČSSD.