Definitivní tečka za kontroverzní kauzou Lety: Agpi předala vepřín státu, do konce roku bude zbourán

Firma Agpi dnes předala zástupcům státu vepřín v Letech na Písecku, který stojí poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Areál převzali zástupci Muzea romské kultury. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové bude vepřín do konce roku zbourán. Na místě vznikne památník romského holokaustu. Firma Agpi, jež vepřín vlastnila, dostane do 16. dubna 80 procent z kupní ceny 450,8 milionu Kč. Končí tak zřejmě mnohaletá kontroverze, kterou doposud bezvýsledně řešilo vícero českých vlád.

Zástupci muzea převzali areál a podepsali předávací protokoly. Na dveřích jsou vyměněné zámky a na vratech cedule s nápisem Areál spravuje Muzeum romské kultury. „Nyní jsme zde zahájili ostrahu objektu, která bude nepřetržitá včetně hlídacích psů. Spolupráce s firmou Agpi na předávání byla velmi dobrá, a i díky tomu, že areál je připraven k likvidaci, budou následné kroky probíhat dobře,“ řekla novinářům na místě Horváthová.

Nejdříve se uskuteční za 1,5 milionu archeologický průzkum místa, do konce června by měl být hotový. Během letních prázdnin chce muzeum stanovit kritéria výtvarně-architektonické soutěže na podobu budoucího pietního místa a návštěvnického centra. „Předpokládáme, že demolice vepřína bude hotová do konce letošního roku,“ podotkla Horváthová.

Stát jedná o podpoře pro stavbu památníku z takzvaných norských fondů ve výši milion eur (asi 25 milionů korun). Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů.

Peníze za prodej dostane Agpi po částech. Do 16. dubna obdrží 80 procent sumy, deset procent do 30 dnů od dnešního předání areálu a zbylých deset procent, až se vyklidí kejda. Podle smlouvy se státem ji musí Agpi vyvézt do konce září. Peníze z prodeje areálu chce firma se 100 zaměstnanci investovat do rozšíření jiných výrob. Nový, stejně velký vepřín firma nepostaví, řekl dnes místopředseda představenstva Agpi Jan Čech.

„Je to věc technická, protože se procházely všechny věci, které jsou předmětem smlouvy. Není to žádná slavnostní záležitost, ale technikálie nutná k dokončení převodu,“ zhodnotil Čech předání areálu.

Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14. března. Ve 13 halách bylo 13 000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů.

Horváthová dnes řekla, že v areálu bývalého vepřína by mělo být návštěvnické centrum s expozicí, s vystavenými archeologickými nálezy a přednáškovým sálem pro školy a skupinové výpravy. O podobě památníku se bude diskutovat i 25. dubna na veřejné besedě v obci Lety.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu by mohl zahrnovat repliku původního baráku, alej nebo mohylu s křížem.

Akcionáři Agpi loni na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Proti usnesení valné hromady ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.