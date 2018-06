Desítky lidí se v Hradci Králové přiotrávily kebabem. Nemocnice: Něco tak masivního nepamatujeme

"V 18:30 jsme ošetřovali asi 35 lidí, kteří zvrací a jsou intoxikovaní masem, které se zřejmě špatně upeklo. Jsou mimo ohrožení života, následky mít nebudou," řekl ČTK Tušl. Lze očekávat, že pacientů přibude, podle dostupných informací by se otrava mohla týkat až 60 lidí.

V nemocnici bylo v podvečer zaplněno infekční oddělení a pohotovost, uvedl Tušl. "Otevřeli jsme i další část, takzvaný stacionář na interně, kde se o ně staráme. Nemáme problém se o takový počet lidí postarat," řekl ČTK.

Dodal, že prodejnu kebabu v centru města dnes odpoledne hygienici uzavřeli. Na problém je upozornila nemocnice. "Asi v 16:00 jsme ohlásili na hygienu, že tu je příval lidí s popsanými problémy. Předpokládám, že infekce se projeví za dvě hodiny od požití jídla a že ještě pár lidí by mohlo do nemocnice s obtížemi přijít," dodal.

Mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Ivo Novák ČTK řekl, že první pacienty s podezřením na otravu ale přivezli do nemocnice už v pondělí. "Bylo to šest pacientů. Dnes jsme jich přivezli 22, další se do nemocnice dostali jiným způsobem. Trpěli nevolností, křečemi v břiše, zvraceli, byli dehydrovaní. Na tak masivní otravu jídlem za dobu svého působení u záchranky, tedy za 27 let, si nevzpomínám," řekl Novák.

Případem se zatím zabývají hygienici ve spolupráci se zdravotníky, policie nikoli. "Pokud by nám podali nějaký podnět, začali bychom se tím zabývat. Dosud se tak ale nestalo. Zatím ani nevím, jestli v tom lze spatřovat naplnění nějakého protiprávního jednání," řekla ČTK policejní mluvčí Eva Prachařová.

Podobné případy jsou v ČR poměrně vzácné. Například před čtyřmi lety se přiotrávilo jídlem v centru Prahy přes 30 italských studentů. Také oni byli několik hodin hospitalizováni se zvracením a střevními potížemi.