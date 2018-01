Desítky tisíc podvedených, miliardová škoda. Policie obvinila známého hokejového sponzora z podvodu

Policie v polovině prosince obvinila z podvodu podnikatele Jiřího Kubíčka, jehož finanční firma WSM sponzoruje druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku. Má za to, že prodejem takzvaných forexových robotů, kteří údajně obchodují na měnových trzích, maskuje pyramidovou hru neboli letadlo. Podle policie způsobil škodu přes miliardu korun řádově desítkám tisíc klientů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska. Hrozí mu tak až deset let vězení. Uvedl to dnes zpravodajský server Českého rozhlasu iRozhlas.cz.