Dilema ČSSD je od voleb stejné. A stejné bude i jeho řešení. Babiše podrží, míní Cabada

Ostatně jsme o tom na INFO.CZ psali již minulý týden ihned poté, co se Okamura po chvilkovém zaváhání vrátil do role a začal Andreji Babišovi a jeho vládě nabízet spolupráci v případě, že podpoří programové priority SPD, a zároveň její součástí nebude sociální demokracie. Andreji Babišovi tento Okamurův manévr umožnil opět pracovat se dvěma většinami, které ve sněmovně má. Tedy nejen s ČSSD a KSČM, ale také s SPD a KSČM. Což je konstelace, která předsedovi hnutí ANO zároveň umožňuje účinně sociální demokraty vydírat. „Toto se nemění a rezonuje to i v nynějších debatách o tom, zda ve vládě setrvat,“ uvažuje Cabada.

Podle něj je vůbec otázka, jaký problém by se musel kolem hnutí ANO a jeho předsedy Babiše vynořit, aby už spolupráce byla pro sociální demokraty neúnosná. „Myslím, že nynější problém ČSSD nepřivede k odchodu z koalice.“ Prakticky to znamená, že hlasování o vyslovení nedůvěry bude neúspěšné. Tedy pokud se do pátku, kdy bude dolní komora o osudu druhé Babišovy vlády rozhodovat, nevynoří nějaká další výbušná informace. „Realisticky tedy vidím jako blízkou budoucnost pokračování nynější koalice,“ říká politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.



Opozice disponuje pouze dvaadevadesáti hlasy, k vyslovení nedůvěry jich potřebuje 101. A i kdyby komunisté a sociální demokraté nehlasovali jednotně, což je samo o sobě spíše nepravděpodobné, ještě pořád to neznamená, že jich bude celkem devět hlasovat aktivně proti vládě. Především sociální demokraté si budou podle Cabady vědomi, co by znamenal pád vlády: „Do hry by se dostaly ještě horší varianty, tedy buď vláda hnutí ANO a SPD, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, anebo nějaká kvaziúřednická vláda dle not prezidenta Zemana.“

Pokud jde o zmiňovaného prezidenta, Cabada má zároveň za to, že minimálně ve vztahu k ČSSD již nepracuje s nějakou ucelenou a jasnou strategií. „A to i proto, že je to nyní malá a slabá strana, která mu nemůže být velkou oporou. Současně i sám prezident prošel velkou změnou, ze sociálního demokrata mnoho nezbylo, jeho schůzky s Petrem Bystroněm z AfD či s ultrakonzervativním ideologem amerických Republikánů Stevem Bannonem, naznačují silný posun k národně-konzervativním pozicím.“



Prakticky tak zbývá odpovědět na dvě otázky, jednu jsme již zmínili: zůstane především ČSSD jednotná? „Nezůstane, ale ona ani jednotná není,“ reaguje bez váhání Cabada. A druhá s tou první souvisí. Současná politická krize nám může směle posloužit jako učebnicový příklad situace, která české veřejnosti obnaží, zda vůbec a případně kolik tady máme zásadovějších politiků. Tedy osobnosti, jejichž charakter jim velí zachovat se v kritických momentech principiálně, a nikoli donekonečna veřejný prostor zaplevelovat lavírováním či sněmovní aritmetikou.

„Ostatně už v ČSSD vidíme disidenty, kteří se jasně vyslovují pro odchod z vlády,“ zdůrazňuje politolog a jako příklady uvádí dva hejtmany: Martina Netolického z Pardubického kraje a Josefa Bedrnarda z Plzeňského kraje. Do středy, kdy se sejde předsednictvo sociálních demokratů, se k nim může ještě leckdo přidat. „Na druhé straně je politika hlavně o realistických řešeních, jak říkal Karel Schwarzenberg, každý politik musí někdy spolknout žábu… Pokud se nepletu, říkal to o spolupráci s Věcmi veřejnými,“ uzavírá politolog.