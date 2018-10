Dluhy na výživném dosahují 10 miliard. Zemanova milost vyznít jako souhlas s neplatiči, varuje expertka

Prezident Miloš Zeman udělil milost invalidnímu muži, kterého kvůli dluhům na výživném poslal soud na rok do vězení. Rozhodnutí je i terčem kritiky. Podle ředitelky projektu VašeVýživné.cz totiž může tento krok působit jak souhlas s neplatiči alimentů. Iveta Novotná to řekla v rozhovoru pro Blesk.cz.

10 miliard dluhů

V Česku žije 500 tisíc dětí v neúplných rodinách, z toho 38,5 % se potýká s tím, že jim jeden z rodičů neplatí výživné. Ve studiu Blesku to uvedla Iveta Novotná z projektu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin. „Průměrný dluh na výživném se pohybuje okolo sta tisíc, přičemž celkové dluhy činí 10 miliard korun,“ řekla ředitelka projektu.

Ačkoliv prezident tvrdí, že milost nemá vypadat jako souhlas s neplacením alimentů, podle Novotné to může tak vyznít. „A pokud máte zákon, že za zanedbání povinné výživy je trest odnětí svobody, tak by neměly být žádné výjimky,“ řekla Novotná s tím, že sama asociace ale s odnětím svobody u neplatičů alimentů nesouhlasí. Ať již zdravých, nebo handicapovaných.

Asociace: Stát se stará o trestance, ne o děti

„Pokud je neplatič ve vězení, tak nemá možnost nijak splácet výživné a pokud ho neplatil ani předtím, tak ve vězení nebude mít důvod ho začít platit,“ myslí si totiž Novotná. Zároveň upozornila na to, že pro trestaného člověka je po propuštění často problém začlenit se zpět do společnosti nebo si najít práci. I to pak může ztížit jeho možnost splácení dluhu.

„Takový člověk bude po propuštění žádat o podporu, ze které alimenty stejně nezaplatí. Navíc pobyt ve vězení stát něco stojí. Takže místo toho, aby stát podporoval dítě a rodinu, tak vynaloží finance na trestaného člověka,“ dodala Novotná s tím, že by dlužníci měli být trestáni jinak, než vězením.

U omilostněného muže pochybuje o tom, že by začal na dítě platit. „Pokud si představíte handicapovaného člověka, který pobírá invalidní důchod, tak jak může matka vymáhat finance, když doteď neplatil, protože neměl z čeho a zřejmě nebude mít ani teď?“ ptá se Novotná a doplňuje: „Je potřeba, aby stát začal podporovat rodiče, kterým někdo dluží, a začal řešit výživné napříč dalšími resorty, jako je ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.“