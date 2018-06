Dnes je mezinárodní den rovnosti žen a mužů. V Česku se však rovnost zajistit nedaří

V Česku se stále nedaří zajistit rovné podmínky pro ženy a muže. Přetrvává malé zastoupení žen v politice, v průměru pětinový rozdíl v odměňování či nízká zaměstnanost matek malých dětí. Novinářům to dnes řekli zástupci organizací Social Watch a Česká ženská lobby. Podle nich hrozí, že by se podmínky žen mohly ještě zhoršit, a to kvůli plánovaným škrtům a přesunům financí z EU na projekty. Na dnešek připadá mezinárodní den rovnosti žen a mužů.