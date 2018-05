Do Prahy přijedou Steve Bannon a Lanny Davis na pozvání CZECHOSLOVAK GROUP a vysoké školy CEVRO

Název úterní debaty mezi Bannonem a Davisem moderované Alexandrem Vondrou zní: ´Co se to děje v Americe? ´ (What the heck is going on in America?). Tématy budou globalizace, mezinárodní obchod, ekonomický nacionalismus či imigrace.

Jak se účastnit úterní debaty?

Na debatu Steva Bannona a Lannyho Davise konanou 22. května od 15 hodin v Žofínském paláci v Praze se můžete přihlásit na e-mailovou adresu pctr@vsci.cz. Zástupci médií budou mít možnost v závěrečném bloku debaty položit otázky písemnou formou prostřednictvím moderátora.

V pondělí před úterní debatou absolvuje Lanny Davis návštěvy několika strategických českých průmyslových firem ze skupiny Czechoslovak Group. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CZECHOSLOVAK GROUP, k akci uvádí: „Pozváním dvou vlivných Američanů reprezentujících rozdílné názorové proudy v americké společnosti naplňujeme závazek rozvíjet bilaterální vztahy a vzájemné poznání mezi našimi národy. Organizací této debaty také chceme připomenout sté výročí vzniku moderní české státnosti, milníku, který by se neuskutečnil bez klíčové podpory USA. Chceme též podpořit zájem USA o Českou republiku a Střední Evropu.“

Alexandr Vondra, moderátor debaty a ředitel Centra transatlantických vtahů CEVRO Institutu dodává: „Je skvělé, že Spojené státy jsou po delší době v Praze takhle výrazně vidět. Mám radost, že se na tom významně podílí i firma CZECHOSLOVAK GROUP, které na rozvoji vztahů mezi USA a Střední Evropou záleží, jak dokládá její působení v posledních letech.“

CSG je západně orientovaná průmyslová skupina podnikající zejména ve strojírenství a obranném průmyslu. Má strategické vazby a projekty s americkými korporacemi nebo jejich dcerami: Pro Raytheon zajišťuje výcvik pilotů vrtulníků a od General Dynamics European Land Systems, evropské dcery americké GD Corporation, zakoupila licenci na výrobu kolových obrněnců Pandur.

O Stevu Bannonovi

Stephen K. Bannon byl CEO prezidentské kampaně Donalda Trumpa a jeho strategický poradce v Bílém domě. Je bývalým výkonným předsedou média Breitbart News. V minulosti působil též jako bankéř u Goldman Sachs. Je držitelem magisterského titulu, absolvoval Národní bezpečnostní studia na univerzitě v Georgtownu a kurz MBA na Harvard Business School. Steve Bannon sloužil jako důstojník US Navy na palubě torpédoborce torpédoborce Paul F. Foster v západním Pacifiku, Arabském moři a Perském zálivu.

O Lannym Davisovi

Lanny Davis je známým americkým právníkem, konzultantem, spisovatelem, televizním komentátorem a příznivcem Demokratické strany sídlícím ve Washingtonu DC. Od roku 1996 do roku 1998 byl zvláštním poradcem prezidenta Billa Clintona. V roce 2005 prezident George W. Bush jmenoval Davise členem pětičlenné Rady pro dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami, kterou vytvořil Kongres USA v rámci zákona o reformě zpravodajství z roku 2005. V roce 2009 spoluzaložil vlastní právnickou firmu Davis Goldberg Galper PLLC.

Lanny Davis v pondělí navštíví několik strategických českých průmyslových firem včetně společnosti Tatra Trucksautor: ČTK

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

O CEVRO Institutu

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola v Praze se zaměřením na studium práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů či bezpečnostních otázek. Vznikla v roce 2006. Jejím zakladatelem je spolek CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, založené a řízené politiky ODS. Rektorem CEVRO Institutu je prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. CEVRO Institut nabízí akreditované vysokoškolské studium v bakalářském a magisterském stupni studia. Součástí vzdělání na CEVRO Institutu je akcent na svobodu, trh, vládu práva a kritické myšlení.

