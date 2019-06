Dohoda s ODS na stole není. Jsou to spekulace, tvrdí místopředsedkyně lidovců | info.cz

Necelé tři měsíce jste první místopředsedkyní KDU-ČSL. Jak dlouho jste kandidaturu do vedení strany zvažovala a s čím jste do toho šla?



Zvažovala jsem to asi půl roku. Vybízela mě k tomu řada lidí ze strany. Původní úvaha byla, že se budu ucházet o post řadové místopředsedkyně, že jsem se nakonec stala první místopředsedkyní, vyplynulo ze situace.



A jaká je tedy vaše základní zkušenost po třech měsících? Ptám se vás mimo jiné proto, že jste žena, a také proto, že nejste z Prahy a tedy do politiky vnášíte perspektivu z regionů…



Jelikož jsem už dva a půl roku v Senátu, nějaké zkušenosti jsem z celostátní politiky načerpala. A je pochopitelné, že se zvolením do vedení strany mám podstatně víc agendy, víc povinností. Do Senátu jsem kandidovala s důrazem na sociální politiku, teď se musím z logiky věci věnovat také jiným oblastem tak, jak se očekává od první místopředsedkyně strany. Měla bych se orientovat také v jiných tématech.

Pokud jde o to, že je u nás politika ještě pořád spíše mužskou záležitostí, musím říct, že to vnímám jinak. Vždycky jsem se hodně pohybovala mezi muži, mám dojem, že můj názor berou a navíc, pokud jde třeba o náš senátorský klub, síly mužů a žen jsou tam téměř vyrovnané. Přesto jsem přesvědčená, že v politice je potřeba více žen. O tom není pochyb.



Co jste říkala na výsledek lidovců v evropských volbách?



Nejspíš v danou chvíli odpovídá naší síle. Označila bych to za realistický výsledek. Cílem bylo obhájit tři mandáty, avšak s ohledem na to, že kandidovalo hodně stran a byla celkem vysoká volební účast, si myslím, že můžeme být spokojení. Přibylo nám oproti minulým volbám přes dvacet tisíc hlasů, což nelze hodnotit jinak než dobře.



Lidovci čelí dlouhodobě regionální disproporci, pokud jde o voličskou základnu. Co s tím hodlá současné vedení dělat?



Pokud sleduji základní trendy, platí, že se nám zvyšuje podpora ve velkých městech a od lidí s vyšším vzděláním. Už zdaleka neplatí, že nás volí pouze lidé z malých měst a obcí.



A platí to i Čechách?



Tak třeba po komunálních volbách v Praze se o nás psalo, že jsme jejich skrytým vítězem, protože jsme byli součástí většiny koalic v jednotlivých městských částech. Neříkám, že jde o zásadní posun, avšak ukazuje se, že jsme i v Praze schopni voliče oslovovat. Obecně můžu říct, že jednoduchý recept neexistuje.

Obecně máme ale ambici oslovovat mladé lidi, rodiny s dětmi a střední generaci. I jim myslím můžeme ukázat, že konzervativní hodnoty nutně neznamenají zaostalost či dokonce pravěk. Neomezený liberalismus v žádném případě nepřináší většině obyvatel spokojený život, lidé cítí, že potřebují hodnotové ukotvení. A to jim KDU-ČSL nabízí.



Pokud mluvíte o konzervativních hodnotách, znamená to, že se lidovci pod novým vedením posouvají více doprava?



Pořád jsme středo-pravicová strana. I náš předseda – Marek Výborný – o tomto takto od svého zvolení, hovoří.



S tím souvisí další věc, o které se už od sjezdu hovoří. Je pravda, že vyjednáváte o nějakém modelu kooperace s ODS?



Samozřejmě o těchto spekulacích vím, ale na stole nyní nic podobného není. S kolegy z ODS už jsme se z legrace bavili tím, že za nás novináři dělají zásnuby. Pravda ale je, že jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně je naše spolupráce čím dál lepší. Volby jsou ještě pořád ale daleko, podobné úvahy tedy vnímám jako předčasné.



Umíte si představit, že by KDU-ČSL vstoupila znovu do koalice s Andrejem Babišem?



Velmi těžko. Stále si stojíme za tím, že nebudeme ve vládě, jejíž součástí bude trestně stíhaný člověk. Navíc způsob a metody v politice, jaké Babiš ztělesňuje, nám jsou na hony vzdálené.

Jak vnímáte koaliční spory týkající se agendy sociálních věcí?



Je evidentní, že se nepracuje s dlouhodobou koncepcí. Vláda pouze uplácí voliče. Koalice rozdává peníze především těm, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že dorazí k volbám. Ostatní je moc nezajímají. Vláda řeší pragmaticky pouze současnost a šance na své znovuzvolení, budoucnost je ale vůbec nezajímá. Je úsměvné si vzpomenout, že Babiš před lety tvrdil, že pokud by za ním přišel jeho ministr financí se schodkovým rozpočtem, tak by ho vyrazil. Zrovna tak o něčem vypovídá Babišův předvolební apel na seniory. Ať přijdou rozhodovat o budoucnosti svých vnuků.



Jak by tedy vypadala sociální politika státu, pokud by byla v gesci lidovců?



V každém případě by byla zodpovědnější. A určitě bychom cíleně více podporovali lidi, kteří si sami opravdu pomoci nemohou. Naše podpora by se více zaměřila i na prevenci. Prevence a cílená sociální práce je pro stát v konečném důsledku daleko levnější než hašení velkých problémů, kterým by šlo výše uvedenými cestami, předejít.

Je to klíčové téma Marka Výborného, systematicky se tomu věnuje. Jde nám především o to, abychom napravili chyby z minulosti. Nelze dávat volný průchod neomezeným půjčkám s vysokými úroky. Nelze pouštět exekuce do soukromých rukou. Zapracovat je třeba také na oddlužení lidí.Musíme hledat inovativní prvky. Žijeme ve 21. století. Podpořila bych více soukromých, ale i církevních škol.