Dohodu chci mít do 7. dubna, řekl Babiš po večeři s prezidentem. Do personálií mu Zeman nemluvil

Premiér v demisi Andrej Babiš jednal večer v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o sestavování nové vlády. Babiš Zemana seznámil s postupem rozhovorů, které teď vede s ČSSD a které jsou dle něj „intenzivní“. Najít dohodu chce do pokračování sjezdu ČSSD, tedy do 7. dubna. „Pan prezident to vzal na vědomí,“ řekl Babiš.

Prezident Zeman je podle Babiše připravený dát mu operativně termín, aby se se sociálními demokraty definitivně dohodl. Společný kabinet by měli ve sněmovně tolerovat poslanci KSČM a měl by tak získat důvěru.

Babiš řekl, že Zemana informoval o personálních představách hnutí ANO a ČSSD, hlava státu podle premiéra drží slovo a „nebude do toho mluvit“. Babiš by o rozdělení ministerstev mezi obě strany chtěl mít jasno do pátku, kdy se vrací ze summitu v Bruselu.

ČSSD dnes na sociálních sítích uvedla, že má zájem o ministerstvo práce, zdravotnictví či ministerstvo pro místní rozvoj kvůli podpoře bytové výstavby. Dále usiluje o resorty, kde má ANO kvůli Babišovu trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda střet zájmů. Babiš večer nechtěl konkrétní ministerstva detailněji komentovat.

Experti obou stran dnes a zítra řeší jednotlivé programové okruhy. Ve středu by se mělo konat jednání o školství, životním prostředí, zemědělství či zdravotnictví. Klíčová schůzka by se měla odpoledne týkat financí a daní – to je oblast, kde se rýsuje zřejmě největší střet. V hnutí ANO jsou i poslanci, kteří kvůli rozdílným daňovým představám vládu s ČSSD nechtějí, jde ale o jednotky případů.

Blíží se zároveň okamžik, kdy se do jednání zapojí komunisté. „Komunisti projevili zájem vyjednávat dohromady s ČSSD. Myslím, že na to ještě nejsme připraveni. Do pátku se budeme snažit si maximálně vyjasnit program a od příštího týdne bychom o programu mohli vyjednávat dohromady s KSČM,“ řekl Babiš.

Ze strany ČSSD zřejmě znovu zazní požadavek písemné garance, že ji hnutí ANO nepřehlasuje a neobejde či „nepodvede“. Hnutí ANO naopak dle České televize bude žádat, že špičky ČSSD zajistí jednotu svého poslaneckého klubu. To míří především na expremiéra Bohuslava Sobotku, který nyní z poslanecké lavice vystupuje proti další spolupráci s hnutím ANO. Dle ČT se zmiňuje i možnost, že by se kvůli tomu vzdal mandátu a odešel na nespecifikovaný post do zahraničí, oficiální to ovšem není.

Babiš teď spor s Murínem vysvětlovat nemusí, ANO návrh vetovalo. TOP chce mimořádnou schůzi