Dostál: Pekarová Adamová má dva úkoly - oslovit voliče mimo Prahu a najít spojence | info.cz

Volba mimo jiné potvrdila, že si v TOP 09 stále zachovávají poměrně silný vliv její zakladatelé Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, Czernin byl a je jejich muž. „Znám se s ním spoustu let, byl to kamarád mého tatínka od peřinky. Mám k němu možná i tatínkovský vztah,“ řekl mi včera Czernin na adresu Karla Schwarzenberga. „Mirek Kalousek je zase můj kamarád, je o čtrnáct měsíců starší. Jsme vrstevníci,“ dodal. Už když jsem ale v sobotu s oběma kandidáty na předsedu mluvil, Pekarová Adamová se mi jevila energičtější, byla víc ve střehu, pregnantněji formulovala, měla větší tah na branku.

Z ankety, kterou jsem s ní a Czerninem dělal, si člověk udělá vcelku přesný obrázek o tom, jaké má preference, kam chce stranu směřovat. Preferuje federativní Evropskou unii před Evropou národních států, je pro přijetí eura, za ideální předvolební partnery označila dle očekávání STAN a KDU-ČSL, avšak také třeba ODS. Před jádrem preferuje obnovitelné zdroje a je pro spoluúčast pacientů ve zdravotnictví. TOP 09 podle ní musí ve volbách uspět tak, aby po nich mohla mluvit do sestavování vlády. S ohledem na dlouhodobé preference jde o silná slova.

Pekarové Adamové je jasné, že se bude muset pravidelně objevovat v regionech. TOP 09 je v současnosti prakticky pouze pražskou stranou. Klíčová otázka tedy zní, jak chce oslovit lidi mimo metropoli. O tom jsem s ní mluvil ve velkém rozhovoru už na konci srpna. „Musíme s lidmi především mluvit, musíme za nimi jezdit. Lidé oceňují osobní kontakt a oprávněně chtějí mluvit s těmi, kteří politiku reprezentují. Samozřejmě i naši členové, kteří v regionech jsou, musí víc mezi lidi. Musí být daleko aktivnější. A většina z těch, se kterými jsem během léta mluvila, mě právě toto přislíbila,“ řekla mi tehdy.

Od výjezdů do regionů si slibuje větší čitelnost a přitažlivost strany. „Každý ví, že jsme proevropskou stranou. Pokud jde ale o naše další priority, je to myslím už se všeobecným povědomím slabší. Naše kompetence v realistickém přístupu k ochraně přírodních zdrojů je zrovna téma, které musíme výrazně zesílit,“ myslí si Pekarová Adamová. Podle ní se lze dokonce právě v tomto ohledu inspirovat u Andreje Babiše. „Pokud se lze něčím u Andreje Babiše inspirovat, je to právě jeho schopnost přijet za lidmi kamkoliv napříč republikou a bavit se s nimi. Myslím formu a intenzitu, ne obsah. Ten je obvykle ve formátu naslibovat spoustu věcí, aniž by se někdo trápil s jejich splněním.“

Teprve následující měsíce ukážou, jak bere tato předsevzetí nová předsedkyně TOP 09 vážně. Pokud ale v tomto ohledu nezačne okamžitě jednat, může se do historie zapsat jako ta, která dovedla TOP 09 mimo sněmovnu. Příští rok jsou krajské volby, za necelé dva roky pak ty sněmovní. Času není příliš. Její počínání bude pozoruhodné ještě v jednom ohledu. V čele parlamentní strany jsme neměli ženu téměř dvacet let. V roce 2001 si za svou předsedkyni zvolila Unie svobody Hanu Marvanovou. Uvidíme, jak si v terénu, kterému dominují muži, mnohdy značně cyničtí a bezskrupulózní, bude počínat politička, ještě k tomu relativně mladá politička.