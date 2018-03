Drahoš a další neúspěšní kandidáti se ptali Zemana. Místo odpovědí se dočkali vesměs osobních útoků

Nejvíce vyprovokoval Zemana dotaz Marka Hilšera, který se dotazoval na prezidentem často vychvalovanou ekonomickou diplomacii. A rýpl si i do výroku Zemana, jenž po jedné z návštěv Číny řekl, že se tam jel učit stabilizovat společnost.

„Vašeho poradce nyní vyšetřuji kvůli ekonomické kriminalitě. A v této souvislosti bych se rád zeptal, až pojedete znovu do Číny, hodíte svého poradce přes palubu, a nebo se ho zastanete? Ono by se totiž mohlo stát, že vám ho tak trochu rozeberou na orgány. A myslím si, že by to možná utržilo ránu té vaší ekonomické diplomacii,“ ptal se lékař a aktivista Hilšer.

„Nebudu ironizovat pana Horáčka, který skončil asi třetí nebo čtvrtý. I on má právo položit otázku. Je dobré vědět, že americký prezident nemá ve zvyku standardně nikomu blahopřát. Také jsem to nevěděl. Návštěva pana Ryana je soukromá, já se s ním rád kdykoliv setkám, pokud si to bude přát. Pokud vím, zatím si to nepřál,“ odpověděl Zeman a rozporoval také údaje o čínských investicích.

ČTĚTE POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU A DALŠÍ ODPOVĚDI NA WEBU BLESK.CZ









6 fotografií Zobrazit fotogalerii