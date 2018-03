Drtivé většině Čechů vadí zneužívání sociálních dávek. Chtějí, aby politici zasáhli

Zneužívání sociálních dávek vnímá jako problém většina Čechů a vláda by podle ní měla v této otázce zasáhnout, vyplývá to z průzkumu, který si u společnosti IPSOS nechal vypracovat server Zdroj.cz . Přísnější kroky už politici zvažují, ve sněmovně v tuto chvíli leží dvě novely zákona o hmotné nouzi.

Oba návrhy poslanců počítají se zmírněním vyplácení příspěvku na živobytí v poukázkách. Vláda už v polovině března podpořila návrh poslanců z hnutí ANO, plně by se tak peněžitá pomoc místo poukázek mohla vrátit například lidem v pohybových zařízeních sociálních služeb.

Zákon o hmotné nouzi je ve sněmovně tématem už od loňska, kdy politici schválili, že lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, budou 35 až 65 procent dávky dostávat v poukázkách. Za ty si mohou kupovat potraviny, školní potřeby a oděvy, dětské a lékárenské zboží nebo základní drogerii. Na alkohol nebo cigarety je uplatnit nelze. Zneužívání dávek vnímá jako problém drtivá většina české společnosti, v průzkumu se proti němu vyslovilo přes 90 procent dotázaných.

„Názor české veřejnosti na zneužívání sociálních dávek je jednoznačný. Drtivé většině lidí to vadí. Chtějí, aby s tím vláda něco dělala, a výplatu části dávek v poukázkách na místo peněz vidí jako možné řešení," říká pro Zdroj.cz politolog Matěj Trávníček a dodává: „Témat, na kterých by existovala taková celospolečenská shoda, není příliš." Jeho slova dokládá i to, že proti zneužívání dávek se vyslovilo přes 90 procent dotázaných.

Jako jedno z možných řešení vidí vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách 82,5 procenta dotázaných. Naopak nesouhlasí něco málo přes 13 procent lidí.