Druhá Babišova vláda: ministry Zeman jmenuje ve středu. A otazníkem není pouze Poche

O některých ministrech za ANO přitom média informují jako o téměř hotové věci. Na svých postech mají zůstat ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně financí Alena Schillerová či ministr školství Robert Plaga a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pokud připočteme čtyři jistá jména z řad ČSSD (Jan Hamáček na vnitro, Miroslav Toman na resort zemědělství, Petr Krčál na ministerstva práce a Antonín Staněk na kulturu), zjistíme, že jsou „v mlze“ kromě obsazení ministerstva zahraničí také nominace na post ministra spravedlnosti a ministra průmyslu.

Pokud jde o resort průmyslu, Česká televize ve středu uvedla, že jsou ve hře Vladimír Sochor z české elektroenergetické přenosové soustavy a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Pokud jde o post ministra spravedlnosti, dlouhodobě se spekuluje o dvou jménech: prvním je poslankyně Taťána Malá, která na sebe upozornila začátkem letošního roku, když se v rozhovoru pro INFO.CZ nechala slyšet, že by vyšetřování Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo mohlo být klidně pozastaveno do té doby, než skončí v politice.

Druhým kandidátem na post ministra spravedlnosti je podle zákulisních informací bývalý sociální demokrat náměstek současného ministra Pelikána Jeroným Tejc. Pokud by se ministrem nakonec stal on, bylo by to svým způsobem pro stávající rozložení sil typické. Podle některých expertů je totiž vznikající vláda ze všeho nejvíc kabinetem Andreje Babiše a Miloše Zemana. A Tejc je v tomto ohledu bezpochyby jedním ze Zemanových můžu. Ostatně byl jeden z pěti účastníků lánského puče. A pokud platí, že tehdy odešli strůjci neúspěšného převratu v ČSSD ze souboje s Bohuslavem Sobotkou znemožněni, zrovna tak lze říct, že se v těchto týdnech a měsících vracejí tak či onak zpět na výsluní.

Zeman nicméně nebude mít ve vládě sobě blízké lidi pouze mezi kandidáty nominovanými sociální demokracií. Ostatně v kuloárech bývá jako Zemanův muž označován například stávající ministr vnitra Lubomír Metnar, který by mohl ve druhé vládě Andreje Babiše nahradit Karlu Šlechtovou v čele ministerstva obrany. Hospodářské noviny v této souvislosti minulý týden napsaly, že Zemanovi lidé mohou v určité konstelaci tvořit silnější skupinu než ministři s pevným vztahem k ČSSD. A podle politologa Daniela Kunštáta je to především kauza spojená s Miroslavem Pochem, co dokazuje, že Zeman fakticky spolu)sestavuje vládu. „Je to totiž zjevné, že v ní usednou jím protežovaní politici,“ řekl politolog pro INFO.CZ.

Pozorovatelé se teď nicméně dohadují především o to, jaké rozuzlení nás čeká, pokud jde o post ministra zahraničí. Jedni spekulují o rošádě, která by spočívala ve výměně ministerstva zahraničí za resort obrany, který by obsadil jiný pražský sociální demokrat Jakub Landovský. Avšak podle předsedy pražské ČSSD Petra Pavlíka jde o scénář, který sice někdo pouští do éteru, ale dle jeho slov nebyl nikdy na stole. „S nikým nebyl projednávaný,“ řekl Pavlík v rozhovoru pro INFO.CZ. Podobně to odmítá třeba i Jan Chvojka.

Další v médiích zmiňovanou variantou je, že by post zůstal nějaký čas neobsazený, a řízením resortu by byl pověřen jiný člen vlády za ČSSD. I to ale hlasy ze sociální demokracie zatím odmítají. Nakolik je to pevné stanovisko, se ukáže už po pátečním jednání u Zemana, které by mělo zablokovanou situaci konečně nasměrovat k nějakému jasnému řešení.