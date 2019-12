Exekuce pod stromečkem: Počet Čechů, kteří si půjčují na Vánoce, roste. Letos na půl milionu | info.cz

Vánoce ne jako svátky pohody, ale jako symbol úzkosti z nadcházejících splátek úvěru na dárky. Takové svátky čekají i letos nezanedbatelnou část Čechů. Ať u banky nebo u nebankovní společnosti, takovou půjčku si sjednává stále více lidí, nemalá část jich pak končí v problémech, případně v exekuci.

Na začátku je vždy podobný motiv. Darovat překrásné dárky i přesto, že si je zrovna nemůžeme dovolit. Typický je nový telefon pro partnera, abychom mu dokázali, jak nám na něm záleží či chytré hodinky pro děti, aby se ve škole necítily jako „socky“. Jenže nablýskaná faustovská úmluva v předvánočním čase nezřídka končí problémy se splácením, varují ekonomové.

„Nákup dárků mimo aktuální finanční schopnosti bych přirovnal k silvestrovskému popíjení, kdy každá další sklenička nad limit přinese sice krátkodobou, ale pochybnou radost a s největší pravděpodobností vyústí v nepříjemnou kocovinu a bolest hlavy v novém roce,“ nachází novoroční metafory odborník společnosti Deloitte na finanční sektor Roman Lux.

Hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček proto jednoduše doporučuje, aby lidé dárky na úvěr nikdy nekupovali. „Jestliže na dárky nebudou mít dost peněz, tak by raději žádné neměli kupovat. Úvěry je vhodné čerpat pouze při pořizování bydlení, nákupu automobilu či rozjezdu podnikání. V případech, kdy jsou úvěry využívány k navyšování spotřeby, hrozí, že se lidé dostanou do problémů se splácením. A v České republice bohužel známe mnoho případů, ve kterých to končí exekucí. Ve finále si lidé nenavýší životní úroveň, a navíc budou muset řešit řadu nepříjemností,“ vysvětluje ekonom.

Data jeho pohled podporují. Podle listopadového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) šest procent Čechů, kteří si letos na Vánoce půjčí peníze (tedy asi téměř 30 tisíc lidí), už nyní buď vědí, že budou mít se splácením velký problém, nebo se o svou schopnost půjčku splatit obávají. Celkem se však do problémů se splácením půjčky podle ČBA dostane až pětina z půl milionu (sedm procent Čechů mezi lety 18 až 65 let, jak uvádí průzkum ČBA) Čechů, kteří si letos kvůli Vánocům nějaký typ úvěru sjednají. Ti buď budou muset sáhnout do svých rezerv, pošlou splátku se zpožděním, případně se dostanou do vážných finančních problémů.

Vánoce na dluh

Na západě Evropy jsou Vánoce na dluh běžné, nebo alespoň běžnější než v Česku. Celkem si v Evropě půjčku kvůli zimním svátkům sjedná asi desetina domácností; v České republice to je přibližně sedm procent dospělých, odhaduje ČBA. Nejvýrazněji je podle světového průzkumu, který před třemi lety zpracovala společnost IPSOS, trend půjček na Vánoce zakořeněný ve Spojených státech, kde takto financuje své sváteční výdaje více než pětina lidí, na starém kontinentě je tento trend nejrozšířenější v Rumunsku (19%) a Velké Británii (17%).

Navzdory varováním ekonomů počet i objem vánočních půjček rok od roku roste a čeští zákazníci se tak na evropský průměr pomalu dotahují. Úspěch s půjčkami má například největší český e-commerce prodejce Alza, který zaznamenává každoročně růst vánočních nákupů na úvěr o desítky procent. „Poptávka po finančních službách u Alza.cz rok od roku roste – před Vánocemi obzvlášť. Největší zájem o splátkový prodej zaznamenáváme tradičně v prosinci – oproti běžnému měsíci roste na konci roku počet sjednaných splátek o desítky procent. V roce 2018 činil tento nárůst necelých 60 procent, v roce 2017 byla poptávka dokonce dvojnásobná oproti zbytku roku,“ vysvětluje pro INFO.CZ Kateřina Daňková z tiskového oddělení společnosti.

Podle údajů průzkumu ČBA Češi před Vánoci na úvěr nejčastěji nakupují telefony, počítače, bílou elektroniku, hračky a nábytek, což potvrzuje i Alza. A – mimo jiné – pod vlivem vánočního marketingu a extra slevových akcí, jako je třeba Černý pátek, jsme schopní nakoupit dárky, které vlastně nepotřebujeme. „Vánoční svátky se v posledních letech staly symbolem konzumu. Firmy se prostřednictvím propracovaných marketingových kampaní snaží donutit lidi, aby kupovali dárky, které ve skutečnosti nepotřebují. Mnozí tomu podléhají a berou si spotřební úvěry, které je budou zatěžovat v dalších letech, svátky se proměňují na přehlídku komerce,“ říká ekonom Křeček.

Jedním z vysvětlení růstu popularity vánočních půjček je to, že se ekonomice daří. Míra nezaměstnanosti je na rekordních minimech a v ekonomickém výkonu na hlavu jsme nedávno dokonce předběhli Španělsko, čtvrtou největší ekonomiku eurozóny. V takovém prostředí se jeví byť zbytná půjčka mnohem rozumněji než třeba během ekonomické krize.

Listopadový průzkum České bankovní asociace (ČBA) ukazuje, že hlavním důvodem, proč si na vánoční dárky půjčujeme peníze, je nedostatek finančních prostředků, často v kombinaci s netrpělivostí a neochotou si na dárky našetřit. Nejčastěji si na Vánoce půjčují mladí lidé do 35 let, častěji ženy, které mají také podle průzkumu ČBA nejvíce problémů se splácením.

Faktor, který listopadový průzkum nezachycuje, pak doplňuje analytik neziskové organizace Člověk v tísni Daniel Hůle, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Hůle hovoří o sociálním tlaku, kvůli kterému si lidé půjčují i přesto, že podvědomě tuší, že nejde o nejlepší nápad. „Lidsky tomu rozumím, ti lidé nechtějí, aby jejich děti byly například ve škole za ‚socky‘. Aby se jim jiné děti neposmívaly, že oni nedostali nový mobil, nové hodinky, a tak si raději půjčí, aby na ty dárky měli.“

Hlavně odpovědně

Odborníci doporučují, že pokud už si lidé chtějí půjčovat kvůli Vánocům peníze, je tak dobré dělat u odpovědných finančních společností. Ty dlouhodobě mapuje a hodnotí například nezisková organizace Člověk v tísni, která na konci listopadu opět představila Index odpovědného úvěrování. Přestože neziskovka uvedla, že situace s takzvanými „šmejdy“ se výrazně lepší, ideální není. „Uvidíme, zda se příští rok Česká národní banka více ujme svého poslání dohledového orgánu a bude odpovědněji plnit funkci regulátora trhu,“ nadnesl během představení indexu zástupce organizace Hůle.

Letošní index do jisté míry navazuje na loňské výsledky. Do nejlepší desítky se kromě zástupců bankovních ústavů – zvítězila Air Bank, v první desítce je i velká trojice bankovních domů Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB – dostaly některé nebankovní společnosti. Na druhém místě se tak například umístila p2p finanční platforma Zonky, třetí byla nebankovní služba Cofidis a devátý Home Credit.

Naopak na chvostu žebříčku se umístily Centrofinance, Ferratum či Profi Credit. Podle Člověka v tísni je dokonce otázka, zda některé společnosti z chvostu žebříčku plní své zákonné povinnosti. „Je otázkou, zda tyto společnosti dostatečně plní zákonnou povinnost zkoumat schopnost dlužníka splácet,“ argumentuje David Borges z organizace Člověk v tísni. Za nebankovními společnostmi přitom podle průzkumu ČBA míří takřka čtvrtina všech spotřebitelů, kteří si peníze půjčují.

Zjistit, jak velký podíl vánočních půjček skončí skutečně v exekuci, není možné. „Žádnou takto přesně specifikovanou statistiku nemá Exekutorská komora ČR k dispozici,“ uvedla pro INFO.CZ mluvčí komory. I přesto, že většina Čechů se splácením vánočních půjček žádný problém nemá, je však rozumné řídit se doporučením ekonomů. Totiž že pokud skutečně nemusíte, půjčku na vánoční dárky si neberte.