Existuje potřeba útočit na Babišovu vládu a její členy, tvrdí exministryně Malá

Co říkáte na reakce na internetu? Místo vašich titulů Ing. a Mgr. začali lidé psát například CTRL-C a CTRL-V (jako zkratky kopírovat a vložit).

To jsem v zájmu zachování svého duševního zdraví ani raději nesledovala. Předešlé dva týdny jsem se opravdu snažila číst noviny a internet minimálně. Tohle nemůže zasáhnout jen člověka, který je totálně otrlý, a to já opravdu nejsem.

Už jste si stihla pojmenovat, co se vlastně stalo, že jste byla na ministerstvu tak krátkou dobu?

Ke mně chodí spousta různých teorií a spiknutí, ale nechci na ně věřit…

Co třeba?

Nechci je ani vyslovovat, protože jsou to různé příběhy. Nechci ale ani věřit, že by něco z toho mohla být pravda. Stalo se to, že z mého pohledu, a na tom si trvám, existuje potřeba útočit na vládu Andreje Babiše a na členy této vlády – což se ukázalo i v úterý, kdy odešel další ministr, kvůli prakticky podobným problémům.

Mě jen mrzí to, že skutečně nikoho nezajímalo to, jak to s tou mou diplomovou prací opravdu je. To, co mě trápí nejvíc, je to, že přemýšlím nad tím, čemu můžu věřit. Opravdu jsem studovala s nejlepším vědomím a svědomím. Diplomovou práci jsem psala s pokyny svého vedoucího. Ano, asi tam mám nějaké chyby. Protože pravda je, že tu cizí diplomku tam skutečně citovanou nemám, nemám ji uvedenou ve zdrojích, ale jsem přesvědčená o tom, že jsem tyto věci se svým vedoucím opravdu konzultovala.

