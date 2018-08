Exministryně Malá se v diplomce chovala neeticky, oznámila univerzita. O titul ale nepřijde

Diplomová práce bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) o chovu králíků na Mendelově univerzitě v Brně z roku 2005 vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou na stejné univerzitě o dva roky dříve. Vyplývá to ze závěrů etické komise Mendelovy univerzity, která diplomovou práci prozkoumala. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí univerzity Jiřina Studenková. Malá ale o titul nepřijde, řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu lze zahájit do tří let. Její vyjádření ČTK zjišťuje.