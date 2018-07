Staník může proti rozhodnutí podat odpor, v tom případě by soud musel nařídit hlavní líčení.

Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.