Filip má hotový návrh o toleranci Babišovy vlády. Požadavky ČSSD jsou podle něj komplikací, ne ochranou

Předseda KSČM Vojtěch Filip (KSČM) dnes předloží šéfům ANO Andreji Babišovi a ČSSD Janu Hamáčkovi návrh smlouvy o toleranci případné menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie ze strany KSČM. Řekl to novinářům před schůzkou s Babišem a Hamáčkem ve sněmovně.

Filip také odmítl požadavky ČSSD, které tato strana prosazuje do koaliční smlouvy s ANO. Podle předsedy KSČM jsou spíše komplikací než ochranou.

„Jde o menšinovou vládu a požadavek v tomto ohledu nemá místo ve smlouvě,“ uvedl Filip ohledně snahy ČSSD zakotvit do koaliční smlouvy pasáž o tom, že v případě rezignace všech ministrů za sociální demokracii by musel podat demisi i premiér. Nesmysl je podle předsedy KSČM také požadavek na odvolání některých zástupců SPD Tomia Okamury ze sněmovních funkcí. „Nejde o ustavení orgánů Sněmovny, nemá to žádný vliv na vznik vlády,“ řekl Filip.

Předpokládá, že dohodu o toleranci by KSČM v každém případě uzavřela s hnutím ANO. Filip nechtěl prozradit, co návrh obsahuje. „Je určen kolektivním orgánům hnutí ANO a sociální demokracie,“ dodal.

Od Hamáčka chce Filip slyšet, jak je ČSSD připravena na vnitrostranické referendum o koalici s ANO a jaký předpokládá výsledek. Soudí, že jednání o vládním uspořádání nejsou ani v polovině. „Máme teprve podruhé třístranné jednání,“ připomněl Filip.