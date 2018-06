Firma spojená s Čapím hnízdem souhlasí s vrácením 50milionové dotace. Porušení podmínek ale odmítá

Firma Imoba z holdingu Agrofert souhlasila s dobrovolným vrácením padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Dohodu bude příští týden schvalovat výbor Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, který dotaci přidělil. Imoba do dokumentu nechala včlenit, že vrácení peněz neznamená, že by porušila podmínky dotace. Napsala to dnes Mladá fronta Dnes (MfD). Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí trestnímu stíhání premiér Andrej Babiš (ANO).

Materiál předkládá předsedkyně ROP Střední Čechy a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Výbor by ho měl schvalovat na zasedání ohlášeném na příští čtvrtek. To je den před vypršením lhůty, kterou Imoba na vrácení dotace má. "Můžu potvrdit, že o materiálu se bude příští týden hlasovat. Je to dohoda o dobrovolném narovnání," řekl MfD ředitel ROP Střední Čechy Kamil Munia.

Imoba záležitost komentovat nechtěla, napsal deník. "Nemůžu to potvrdit v tuto chvíli," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Padesát milionů korun má společnost podle MfD vrátit do pěti dní od podepsání dohody.

Výzvu k dobrovolnému vrácení dotace poslal úřad 4. května. Peníze měla Imoba poslat do 30 dní. Počátkem nynějšího měsíce úřad lhůtu prodloužil do 29. června. V opačném případě firmě hrozilo zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje. Munia v únoru uvedl, že úřad k tomu bude potřebovat právní výklad. Už dříve se úřad přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.