Firmy zanedbávají kyberbezpečnost, na průměrnou organizaci míří stovky útoků týdně, tvrdí expert | info.cz

Je to jen měsíc, kdy lékař a odborník na kybernetickou bezpečnost Pavel Kubů předvídal v rozhovoru pro INFO.CZ, že není otázka, zda hackeři napadnou zdravotnická data, ale kdy se tak stane. Přišlo to brzy: minulý týden vir zcela ochromil Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. A podobných útoků na zdravotnická zařízení podle expertů neustále přibývá.

Benešovská nemocnice se potýká s vyděračským kódem ze skupiny ransomware, skrze které útočníci blokují důležitá data, za jejichž odemčení následně žádají peníze. Středně velká nemocnice se stala terčem takového útoku v Česku poprvé.

„Zdravotnická zařízení jsou pro kyberzločince atraktivním cílem. Pracují s obrovským množstvím osobních dat a jakékoli narušení provozu může být kritické, protože doktoři a zdravotnický personál potřebují okamžitý přístup k informacím i přístrojům. Finanční motivace pro podobné útoky je zřejmá,“ říká k tomu Daniel Šafář, Country Manager ve společnosti Check Point, která se zabývá bezpečností softwaru.

Kyberzločinci budou vždy o pár kroků vepředu

Zdravotnictví se s moderními technologiemi celkem logicky neustále posouvá vpřed. Tento pokrok ovšem často nejde ruku v ruce s dostatečným zabezpečením celého IT prostředí. „Celkově vidíme obrovské rezervy v ochraně organizací. Kyberzločinci mají k dispozici již hrozby páté generace, které jsou globální, multivektorové a využívají technologie sponzorované státy a jsou zaměřené právě na zdravotnická data. Jenže většina společností je chráněna sotva proti útokům druhé a třetí generace, což jsou typicky běžné útoky na sítě a aplikace,“ říká odborník.

Je otázkou, o jakou hrozbu v případě benešovské nemocnice přesně šlo a jestli se jednalo o cílený sofistikovaný útok, nebo hrozba pronikla do nemocniční sítě vinou selhání lidského faktoru.

„Jen je třeba si uvědomit, jak reálné podobné hrozby jsou, vždyť na průměrnou organizaci v České republice je zhruba 640 kyberútoků za týden,“ říká Daniel Šafář. „Každopádně kyberútoky na nemocnice jsou stále běžnější. Můžeme si připomenout například ransomwarový útok na Melbourne Heart Group, kdy hackeři požadovali výkupné za zpřístupnění zdravotnických dat, útok na singapurské zdravotnické služby SingHealth nebo krádež 1,4 milionu záznamů o pacientech z UnityPoint," vyjmenovává expert.

Nejničivější byl útok v květnu 2017, kdy byla během masivního útoku ransomware WannaCry zasažena i britská národní zdravotní služba NHS, která prakticky spravuje a platí veškeré celostátní zdravotnictví. Dopady byly rozsáhlé a jejich náprava stála více než 150 milionů liber.

„V případě benešovské nemocnice se pravděpodobně bavíme o nějaké klasické hrozbě, ale například výzkumný tým Check Point Research odhalil, že lze napadnout a infikovat ransomwarem přímo i některé starší ultrazvukové přístroje využívající operační systém Windows 2000,“ popisuje odborník.

Podle něj je právě oblast kyberbezpečnosti ve zdravotnictví stále kritičtější a je potřeba klást důraz na prevenci, aby bylo možné zabezpečit nejrůznější vstupní body a zařízení s připojením k internetu. „Současně je nutná segmentace, aby bylo možné hrozbu izolovat v případě útoku a nedošlo k ochromení celé sítě. To samé platí o personálu, kdy by každý měl mít jen taková práva, jaká nutně potřebuje ke své práci, a na to málokterá nemocnice či firma myslí,“ dodává Šafář.

Útoky se šíří i automaticky

Ransomware patří mezi hlavní kybernetické hrozby. Podle statistických informací, které má společnost Check Point k dispozici, bylo takto napadeno ve třetím čtvrtletí letošního roku přibližně 0,6 % organizací v České republice, což je pokles o 50 % oproti prvnímu čtvrtletí. Optimistická zpráva to přesto není. „Ač se snížil celkový počet ransomwarových útoků, stávající útoky jsou mnohem cílenější a moderní varianty se adaptovaly na situaci, kdy firmy dělají preventivní zálohy,“ popisuje Daniel Šafář.

Nejnovější varianty ransomwaru se proto nespouštějí hned po napadení sítě, ale snaží se nejprve odstranit nebo znepřístupnit zálohy a teprve následně spustí masivní šifrování počítačů.

V Česku je mimochodem už nyní nahlášeno každý den 20 kybernetických trestných činů a už i tento v benešovské nemocnici bude policie šetřit. Za poslední tři roky se počet útoků zdvojnásobil a o pětadvacet procent roste každý rok finanční částka, jakou se musí postižené firmy vykoupit.