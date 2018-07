Fňukáte, kňouráte, nejste chlap, udeřil Kalousek na Babiše. Ten reagoval: Kolik má vožrala promile?

Schůzi, na které má sněmovna vyslovit důvěru vládě Andreje Babiše má divoký závěr. Provázejí ji celý den demonstrace v okolí dolní komory parlamentu. Lidé se sešli na Malostranském náměstí a večer se protest přesunul přímo před budovu sněmovny. Mezi demonstranty chtěl kolem dvaadvacáté hodiny přijít sám premiér Babiš, dav ho ale vypískal a pokřikoval mimo jiné „hanba“. Údajně na něj letělo i několik předmětů jako lahev s vodou. Předseda vlády se obratem vrátil do budovy a čekal v sále až skončí přestávka. Pak se ostře střetnul s Miroslavem Kalouskem z TOP 09.

„Utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte,“ spustil zostra Kalousek na adresu Babiše, který se předtím vrátil z „otočky“ u demonstrantů, než ho přerušilo bušení do lavic části poslanců. „Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste,“ dokončil po chvíli Kalousek.

Babiš reagoval vzápětí: „Já jsme šel mezi demonstranty. Já nevím, kolik má promile vožrala Kalousek dneska, možná stejný promile jako venku. Je zase vožralej jako obyčejně, zloděj zlodějský. Nebudeš mě urážet! A nebudeš mluvit o mojich dětech,“ spustil osobním tónem Babiš. Řekl, že s demonstranty chtěl mluvit a ukázat jim starý článek ze srpna 2006, který uváděl, že „Kalousek je pro vládu s ČSSD tolerovanou komunisty.“

„Vy mi celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?,“ rozohnil se ministerský předseda. „Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve,“ pokračoval. Podpora KSČM pro Babišovu druhou vládu je dnes setrvale terčem kritiky z opozičních řad.

Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. „Vy my tady nebudete nadávat do estébáků, já jsem žádný estébák nebyl,“ řekl očividně rozrušený Babiš.

Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty jako šéf lidovců o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával.

Řečníci se už odpoledne na demonstraci vyjadřovali nejen proti vládní spolupráci s komunistickou stranou, ale i proti Babišovi nebo prezidentovi Miloši Zemanovi. Vadí jim, že poprvé od roku 1989 vznikla vláda založená na aktivní podpoře komunistů. Poukazovali i na minulost komunistické strany, od které se podle nich KSČM dostatečně nedistancovala. Mluví také o tom, že Babiš byl evidován ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti.

Demonstrace začala kolem 13:00, z původních desítek lidí se postupně dav rozšířil na několik set protestujících. Kromě organizátorů před nimi vystoupilo i několik představitelů opozičních stran. Promluvili předsedové poslanců TOP 09 a STAN Miroslav Kalousek a Jan Farský či poslanci ODS Miroslava Němcová a Bohuslav Svoboda. Mezi demonstranty vlály vlajky Pirátské strany nebo Mladých socialistů.

Lidé si s sebou přinesli píšťalky, české vlajky a transparenty. Na náměstí rozmístili i fotografie lidí, které komunistický režim popravil. Skandovali například "Nechceme komouše", "Chceme slušnou vládu", "Babiš ne", nebo vyzývali jednotlivé poslance, zejména ze sociální demokracie, aby pro důvěru vládě nehlasovali.

Protestní akci pod názvem Neztrácíme naději! pořádá aktivistická skupina AUVA, dohlíží na ni policisté.