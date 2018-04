V USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Jeho manželka v sobotu telefonicky sdělila, že skonal náhle 13. dubna po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. V roce 2012 se za slavným oscarovým režisérem vydala redaktorka Reflexu Tereza Spáčilová.

Nejdřív jsou jen samé mokřiny. Potom kukuřice. Potom červený domeček, dříve kravín. A v něm sošky Oscarů a Miloš Forman (80) s rodinou. Reflex se za nimi vypravil, aby zjistil, co je pravdy na stále dramatičtějších zvěstech o zlomeném smutném nemocném režisérovi. Stručně? Nic.

Hlavně žádné bilancování, na tom jsme se s Milošem Formanem shodli okamžitě. „Všichni furt čekaj’, že budu moudrej a hlubokomyslnej, zvlášť když mi hrozí nějaký kulatiny nebo čestná cena. Jako bych si na starý kolena nemohl popovídat jen tak,“ říkal, když nás vítal ve svém útulném domově. A tak jsme si povídali „jen tak“.

Byl bosý a na stole měl doutníky. „No jo, už zas kouřim. Radost musí bejt, ne?“ konstatoval, když prvně labužnicky popotáhl. Bobík, pes rasy „něcojakoretrívr“, se mu stejně rozkošnicky otřel o hřbet nohy a do vzduchu se vznesl obří chomáč zlaté srsti. „Líná po kilech, pozor. Ale je to vděčnej mazel. Jako by věděl, že utekl hrobníkovi z lopaty – máme ho z útulku a k nám šel týden před uspáním, že jo, holči?“ obrátil se na manželku Martinu, která se zrovna vydala vyzvednout „dvojčata“ – čtrnáctileté syny Andyho a Jima. „To víš, že jo … Hele a nezavřeme dveře, když topíme?“ odvětila věcně.

Byla to scénka jako vystřižená z její nové knihy, biografického rozjímání na téma múzy versus hamburgery, sousedi a třídní schůzky. V předvečer naší návštěvy jím úspěšně bavila publikum v Českém domě na Manhattanu, a protože tam její muž nebyl, dodatečně zjišťoval, jak dopadla. „Trapas. V diskusi se čtenáři jsem si zaboha nemohla vzpomenout na jediného oblíbeného amerického spisovatele. Taková ostuda!“ kála se Martina. „Holči, vždyť vedle nás bydlí minimálně dva!“ smál se Forman, načež ji láskyplně odpoklonkoval a dovnitř vpustil druhého psa, taky nalezence. Bobík se mezitím přemístil na pohovku, snad že odtamtud měl lepší přehled, a se zadkem na mém stehně spokojeně usnul. Oscarový režisér s náplastí na noze se mohl konečně rozpovídat.

Vaší specialitou je přicházet s novými tvářemi, dělat ze zpěváků herce nebo z komiků dramatické postavy. Je těžké přesvědčit producenty, aby vám vyšli vstříc?

Někdy ano. Například s Courtney Love ve Flyntovi to byla úplná odysea. Studio tehdy řeklo, že ona nikdy, prý pro ni neseženou pojistku. Měla za sebou divokou drogovou historii, ale to jsem nevěděl. Tak jsem sehnal pojišťovnu, která kývla, problém byl, že chtěla milión dolarů. Nakonec jsme se složili já, Woody Harrelson, Oliver Stone, Courtney a ještě někdo a dali jsme do banku každý 200 tisíc.

To jste jí musel hodně věřit.

Taky jsem za ní šel a povídám jí: Hele, Courtney, budu za tebe bojovat, ale jen když mi zůstaneš čistá. Dala mi na to ruku takovým způsobem, že jsem jí uvěřil.

