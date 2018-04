Gott o Formanovi: Jsem hrdý a vděčný za naše setkání a povídaní

"Odešel tak výjimečný a fenomenální režisér, se kterým skončila i jedna neopakovatelná éra. Miloš Forman měl v sobě cosi specifického, co ho odlišovalo od ostatních režisérů a já jsem ho velmi obdivoval a uznával. Dokázal totiž i něco zcela nemyslitelného, a to, že ho americký film jako jednoho z mála evropských režisérů přijal a pustil mezi sebe. Miloš si tak vybudoval stabilní a uznávanou pozici, která z něj udělala velikána světové kinematografie. Jsem hrdý na to, že jsme si spolu mohli mnohokrát povídat, každé setkání s ním pro mě bylo nesmírně obohacující a inspirující. Jeho odchod mě moc mrzí," zavpomínal na Formana prostřednictvím Blesk.cz Karel Gott.

Kromě slávy a celosvětového úspěchu Miloše Formana a Karla Gotta spojovala Martina Zbořilová. Se slavíkem totiž randila pět let, než sbalila oscarového režiséra. Když se ale pak setkala s Milošem Formanem, naprosto ji učaroval svou osobností a mladá ambiciózní studentka Gotta opustila. Neměl ji to však za zlé a později se s Formanovými často stýkával. I pak, když se oženil s Ivanou Gottovou.

