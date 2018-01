Hamáček chce zachránit ČSSD. Oznámil kandidaturu na předsedu strany

Hamáček uvedl, že chce stranu postavit zpět na nohy a chtěl by, aby více dělala politiku zaměřenou na své tradiční skupiny voličů – pracující, rodiny s dětmi nebo penzisty. ČSSD si podle Hamáčka momentálně sahá na své dno. „Cítím frustraci všude ve straně. Řada členů si stěžuje, že po prohraných volbách nejsme schopni říci, jak dál. Jiní jsou naštvaní, že přes naše úspěšné vládní angažmá, kdy se čtyři roky zemi dařilo, jsme nedokázali naše úspěchy dostatečně prodat voličům,“ píše.

„Nechci slibovat, že cesta zpět na přední pozice bude lehká a rychlá. Na krajských konferencích a poté i na sjezdu se budu ucházet o podporu a důvěru našich členů. Představím jasnou vizi, o které jsem přesvědčený, že nám může vrátit voliče, které jsme v poslední době ztratili,“ uvedl Hamáček, který dlouhodobě patří k předním tvářím strany.

ČSSD ve sněmovních volbách získala jen přes 7 % hlasů a v dolní komoře přišla o silnou pozici. Disponuje 15 mandáty a uvnitř strany panuje hluboká krize spojená s absencí nových tváří.

O post ve vedení strany se kromě Hamáčka dosud nikdo oficiálně neuchází. Kandidaturu opatrně zvažoval Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a minulý týden ji připouštěl také bývalý hejtman Jihomoravského kraje Jiří Zimola. Oba jsou členy platformy, která nově sdružuje výrazné kritiky a oponenty současného vedení ČSSD.

Platforma chce změnit formát únorového mimořádného sjezdu ČSSD. Zimola uvedl, že by se sjezd neměl formálně ukončit, takže by jeho delegáti mohli pokračovat v diskusích i po odjezdu z Hradce Králové. Označil to za "permanentní sjezd", který by fungoval až do řádného sjezdu strany a změnil by stanovy ČSSD tak, aby předsedu volili přímo členové.

Podle Zimoly ale platforma nemá vlastní kandidáty do vedení. To zatím na vznik platformy oficiálně nereagovalo.

