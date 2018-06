Hamáček je v koutě, Babiš postupuje zjevně v tandemu s prezidentem, upozorňuje politolog

Jinak řečeno: pokud je to Andrej Babiš, kdo má rozuzlení krize v rukou, je to také on, kdo porušil koaliční smlouvu ještě předtím, než vešla v platnost. „Prezident nemá podle české Ústavy možnost vetovat návrh ministra,“ připomíná v rozhovoru Cabada. Zároveň ale upozorňuje, že tady prezident Miloš Zeman postupuje v tandemu se jmenovaným předsedou vlády a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který v sobotu na sociální sítě napsal, že návrh na jmenování Pocheho ministrem na Hrad nepřinese.



Svůj postup odůvodnil nejen odmítavým postojem prezidenta, ale také komunistů, jejichž předseda Vojtěch Filip řekl, že vznik vlády, jejíž součástí bude Poche, nebudou moci tolerovat. „Pokud ČSSD ustoupí, bude už definitivně jasné, že je její účast ve vládě jen zástěrkou pro vládnutí Andreje Babiše s parlamentní koalicí složenou z KSČM a SPD,“ uvažuje Cabada. A pokud sociální demokraté neustoupí, může to podle něj skončit krachem vyjednávání, což by také neznamenalo nic jiného, než že se Babiš urychleně vrátí k modelu vládnutí s KSČM a SPD.

„Jako již jmenovanému premiérovi mu čas utíká rychle,“ upozorňuje politolog. „Když to shrnu,“ pokračuje v rozhovoru pro INFO.CZ, „není to spor o člověka jménem Miroslav Poche, nýbrž spor o to, jakou roli má kdokoli hrát v koalici řízené Andrejem Babišem a hnutím ANO.“ Podle Cabady zjevně malou či žádnou, neboť Babiš všechny dohody považuje jen za dočasné. Cabada si všímá právě toho, že se Babiš v koaliční smlouvě jasně zavázal, že si ANO a ČSSD nebudou vzájemně mluvit do nominací na posty ministrů.



„Samozřejmě ale může Miroslav Poche ustoupit, nakonec jemu by to neuškodilo, jen sociální demokraté by už definitivně vypadali jako trhací kalendář prezidenta Zemana a Andreje Babiše,“ uvažuje dále politolog. O to pozoruhodnější jsou podle něj úvahy, dle kterých by mohl být ministrem spravedlnosti, jak Cabada říká, pragmatický bývalý člen ČSSD a účastník prezidentem organizovaného pokusu o lánský puč Jeroným Tejc. „Je to pro premiéra zřejmě onen morální maják,“ uzavírá Cabada.



Spor o možného ministra zahraničí se s nebývalou intenzitou rozpoutal o víkendu. Už v pátek na pražského sociálního demokrata a europoslance ostře zaútočil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, v sobotu se k němu přidal prostřednictvím sociálních sítí i tisku premiér Andrej Babiš, následně se k nim v neděli připojil také předseda komunistů Vojtěch Filip.

Předseda ČSSD Jan Hamáček nicméně navzdory tlaku z několika stran zatím stále tvrdí, že jeho strana nemá kam ustupovat a že si nebude nechávat lustrovat své kandidáty do vlády. Ostatní aktéry sporu vyzval, aby drželi dohody, a od Babiše chce slyšet jeho kandidáty na ministerstva. Zatímco výběr ČSSD je setrvale torpédován, o adeptech hnutí ANO se nanejvýš spekuluje a jejich jména jsou tajemstvím, což ještě umocňuje nerovné vztahy mezi oběma potenciálními koaličními partnery.