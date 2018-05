Hamáček na vnitro a kdo další? Šéf ČSSD bude o ministrech jednat ve čtvrtek se Zemanem

Šéf sociální demokracie Jan Hamáček obsadí ve vládě s hnutím ANO post ministra vnitra. Hamáček to uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz, kde také řekl jména kandidátů na další ministry za ČSSD. Hamáček také zkritizoval ministryni obrany Karlu Šlechtovou za fotku psa, kterého fotila na hrobu neznámého vojína na pražském Vítkově. Podle šéfa ČSSD by měla být Šlechtová na ministerstvu obrany nahrazena někým jiným.

„Na ministerstvo práce a sociálních věcí jsou z mého pohledu dva kandidáti. Buď Gabriela Nekolová, nebo Petr Krčál z Vysočiny (oba bývalí náměstci ministerstva, pozn. red.),“ uvedl Hamáček v rozhovoru pro iDNES.cz.

Do čela ministerstva vnitra by se dle serveru mohl postavit nestraník Miroslav Toman, který byl ministrem byl vládě Jiřího Rusnoka. Post ministra zahraničí by mohl obsadit europoslanec Miroslav Poche, který je však dle zákulisních informací nepřijatelný pro prezidenta Miloše Zemana. S ním by měl Hamáček o jménech sociálnědemokratických ministrů jednat ve čtvrtek dopoledne v Ostravě, kde je prezident na krajské cestě. Ministerstvo kultury zatím žádného jasného favorita nemá.

Ve čtvrtek v 18:30 se na úřadu vlády potkají také předsedové ANO a KSČM Babiš a Filip. Jedním z hlavních témat bude požadavek komunistů, aby v programovém prohlášení vlády nebylo zakotveno rozšiřování české účasti na vojenských misích.