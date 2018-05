Hamáček objíždí regiony kvůli referendu o vládě. Zatím jsme proti, slyšel v Pardubicích

Pardubická ČSSD zatím není přesvědčená, že by sociální demokraté měli s hnutím ANO vstoupit do menšinové vlády tolerované KSČM. Novinářům to řekl předseda okresní organizace Leoš Malina po diskusi s předsedou strany Janem Hamáčkem. O účasti ve vládě rozhodne ČSSD ve vnitrostranickém referendu. Hamáček, který před jeho začátkem objíždí stranické organizace po republice, označil debatu za věcnou.