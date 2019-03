Hamáček odrazil Zemanovce v ČSSD. Jeho pozice je nyní neotřesitelná, má jasno Znoj

Politolog Milan Znoj v rozhovoru pro INFO.CZ připomíná jednu zásadní okolnost týkající se pozice Jana Hamáčka ve vedení sociální demokracie. A to příznivce Miloše Zemana sdružené kolem platformy Zachraňme ČSSD, mezi jejíž zakladatele patří například Michal Hašek. Před rokem se totiž podle Znoje situace jevila tak, že byl Hamáček do čela strany zvolen pouze na čas. „Čekalo se, že rok do řádného sjezdu využijí Haškovci sdružení v platformě Zachraňme ČSSD k tomu, aby konečně zvrátili poměry ve straně ve svůj prospěch a zajistili, že prezident Zeman bude mít v parlamentu svou stranu. Nic z toho se ale nestalo,“ připomíná Znoj.