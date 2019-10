Hasiči Dopravního podniku: Chodí k nám odpad, nikdo se nemůže divit, že bloudíme při výjezdu | info.cz

Když se rozezní siréna, vyskakuje mu opar. Hasič pražského dopravního podniku, říkejme mu Honza, ví, co bude následovat. Rychlý běh do auta – majáky – výjezd k události. Ale také obavy, jestli vůbec dojede. To však stále může být ta lepší varianta… INFO.CZ v uplynulých dnech mluvilo celkem se čtyřmi hasiči pražského dopravního podniku, kteří popisují neutěšené poměry a změny, jež se podle nich u kdysi elitního útvaru odehrávají. Na základě výpovědí teď přinášíme obraz komplexních příčin. Podnik kritiku hasičů odmítá.

„V poslední době řídí v naše dvacetitunové Scanie nováčci, kteří naposledy řídili traktor na vesnici. U nás jen prošli rychlokurzem, pak je posadili za volant, pod majáky. Jakoby to nestačilo, vedle něj sedí vyděšený nezkušený velitel, vzadu 'rychlohasiči'. Já jenom trnu, kdy se to auto obrátí.“ I taková slova zaznívají při popisu poměrů u hasičů DPP. Ti kromě požárů zasahují i při vážných nehodách, tahají lidi zpod metra… Jsou zkrátka u všech větších problémů souvisejících s hromadnou dopravou v metropoli. Na zásahy ve specifickém prostředí, třeba ve stísněných šachtách metra, jsou obecně lépe vycvičení i vybavení, než jejich „univerzální“ kolegové.

Prestiž podnikových hasičů, na kterou kdysi byli náležitě hrdí, však v poslední době dostává povážlivě na frak. Staří, zkušení hasiči odcházejí, a... „Kdysi se nováčci na službu u hasičů metra načekali roky, dneska je ale reputace toho podniku taková, že k nám chodí doslova odpad,“ popisuje nahou realitu jeden ze čtyř hasičů, s nimiž INFO.CZ mluvilo. Někteří u sboru stále jsou, jiní z něj z vlastního rozhodnutí odešli. Jejich identitu známe, ale z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme.

Příběh z mokré čtvrti

Hasiči jsou svébytní. Je to přeci jen trochu jiná profese, než třeba lékař nebo zedník. Tvoří semknutou komunitu, víc se o sebe starají. Často se se mezi sebou znají v partě, napříč jednotkami a útvary. Pouto je to silné, možná kvůli všudypřítomnému nebezpečí. Život se jim může proměnit z minuty na minutu a pro ty, kteří na to nemají, není v jednotce místo. Nebo by alespoň nemělo být. „Když jdu do nebezpečí, musím vědět, že se na člověka, který mi kryje záda, můžu spolehnout. Že když něco přede mnou bouchne, on nezpanikaří a odtáhne mě do bezpečí.“

Tento typ důvěry ale stále více uvadá. Problém? Nedostatek kvalitních lidí. Ti sice v posledních letech kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti chybí ve všech profesích, situace hasičského sboru Dopravního podniku je ale přece jen poněkud specifická.

Čtyři zdroje INFO.CZ viní z nedostatku důvěry a „blbé nálady“ mezi vedením a samotným mužstvem ředitele Karla Pátka. „Odešel jsem hlavně kvůli němu a kvůli jeho nesystémovým změnám, které tam zaváděl. Sice mi bylo líto opustit kluky, ale už jsem nesnesl zacházení od vedení. A podle toho, co slýchám od bývalých kolegů o současné situaci, jsem se rozhodnul dobře,“ vysvětluje na rovinu jeden z bývalých zkušených hasičů. Nebyl sám, kdo odešel. Dodává, že celkem skončilo za poslední tři roky asi 50 ze 147 „mokrých“ – tedy výjezdových – hasičů. „Ale i kdyby šlo jenom dvacet lidí, tak je to stále velmi vysoké číslo. Ti lidé totiž neodchází do důchodu, odchází často někam jinam, protože už si tu nechtějí nechat sr*t na hlavu.“

Ředitel se zvláštním postupem

„My hasiči jsme komunita. Zakládáme si na tom. A Karel Pátek mezi námi nemá vůbec dobrou reputaci. Všude, kde byl, se ho nějakým způsobem zbavili,“ vzpomíná jeden z hasičů. Připomíná, že dříve Karel Pátek sloužil ve Středočeském kraji, na stanici v Říčanech. „Tam ale nebyl vůbec oblíbený a bylo mu důrazně doporučeno, aby ze stanice raději odešel. Jinak by mohl přijít k úrazu.“ Ve Středočeském kraji současný ředitel pražských podnikových hasičů sloužil i jako dobrovolný hasič v Mnichovicích. „V Mnichovicích ho už vykopli. Dali mu čestnou funkci a poslali ho pryč, přesné důvody ale neznám,“ vysvětluje jeden z hasičů, kteří s námi hovořili.

Když Karel Pátek přišel na pražský dopravní podnik, hasiči do něj zprvu vkládali naděje. „Říkali si že bude dobrej, že je z výjezdu. Jenže chyba lávky. Jednou z prvních změn, kterou jako ředitel zavedl, byl zákaz společného vaření a pak už to jelo,“ vysvětluje další z hasičů. Přitom na pražském Dopravním podniku Pátek začínal od píky, jako strojník. „Pamatuju si ho, choval se nevýrazně a moc nemluvil. Ale neschopný nebyl, to zase ne,“ vzpomíná další z mužů, který se s ním tehdy potkával na směnách. Pak přišel Pátkův rychlý profesní růst. Nejdříve na technika chemické služby, následně na velitele družstva Zličínského depa (hasiči DPP mají tři stanice: na Kačerově, Zličíně a v Depu Hostivař). „Nakonec se Karel Pátek dostal k funkci velitele družstva, nyní do funkce ředitele,“ doplňuje jeho profesní cestu jeden z hasičů.

Systémové problémy

Běžní hasiči, se kterými jsme hovořili, ve vedení Karla Pátka příliš důvěry nemají. Ze slov čtveřice zdrojů INFO.CZ vyplývá, že přibližně polovina sboru se s jejich popisem situace ztotožňuje. „Zkušení hasiči odcházejí a odcházejí především kvůli němu. Kvůli změnám, které zde zavádí.“ Ze 147 hasičů se jich měla za poslední dva až tři roky obměnit přibližně třetina. Ještě větším problémem je, že na volná místa přicházejí mladíci bez zkušeností. A jak sami hasiči upozorňují, vycvičit z nováčka skutečného hasiče trvá často až pět let. „Až poté je z něj hotový hasič.“

Problém s přicházejícími mladíky je v několika rovinách. Jedna z nich je, že nepřicházejí z Prahy – údajně kvůli pověsti Karla Pátka. „Nepřicházejí ani ze Středočeského kraje. Kvůli tomu, jakou má pan Pátek reputaci, k nám chodí hlavně z Moravy. Znám směny, kde jsou Pražáci jenom dva a za poslední tři roky se z metropole nepřijal snad nikdo další,“ vysvětluje jeden z hasičů. To může mít negativní následky. „Právě v tom, že noví kluci Prahu neznají, se občas stane, že se při výjezdu ztratí. Netrefí. Jedno auto tak třeba nedávno nedojelo na prohlídku stanice: Cestovali dvě a půl hodiny a stejně nedojeli,“ líčí s mírným studem příhodu náš zdroj. „Přitom ti řidiči samozřejmě musí znát Prahu, její místopis. Musí vědět, kudy vedou koleje, kudy pod silnicí přibližně vede metro.“

Pražský dopravní podnik podobná slova o náboru nekvalitních kandidátů odmítá. „My máme štěstí, že máme dostatek uchazečů a proto máme možnost volby. Hlásí se nám dostatek kandidátů, abychom si mohli vybírat,“ řekla Zuzana Větrovcová, vedoucí oddělení Výběr a nábor zaměstnanců DPP. Větrovcová připouští, že k hasičům do pražského podniku míří zájemci z celé republiky, jako deficit to však nevnímá.

Dopravní podnik je tak podle jejích slov v lepší situaci, než běžní pražští hasiči. Ti na dotaz INFO.CZ odpověděli, že aktuálně potřebují obsadit dvacítku pozic. „Najít nové lidi je v této chvíli obtížné. Strojník, tedy řidič, musí mít skupinu C a na trhu práce je obecně těchto lidí nedostatek,“ řekl za pražské hasiče jejich mluvčí Martin Kavka.

Zpět ale k hasičům dopravního podniku. Podle mužů, se kterými jsme hovořili, je dalším problémem, že se nováčci nestihnou uchytit. Důvodů je několik. Každý z hasičů musí podle zákona projít Nástupním odborným výcvikem (takzvaná „NOVka“), kterou si ale v dopravním podniku podle výpovědí našich zdrojů upravili na míru. „Zatímco tento základní kurz pro běžné hasiče trvá 15 týdnů a pro podnikové 8 týdnů, v dopravním podniku mu nevěnují často ani jeden týden. Je to jen kus papíru, nařízení velitele jednotek, kterým vyrábí 'rychlohasiče'. Kdyby s tím přišli za drážními hasiči nebo za státními, tak jim to neuznají,“ vysvětluje jeden z mužů. Další pak na přímý dotaz takovou praxi potvrzují.

Pátek to však odmítá. „Dopravní podnik se snaží nabírat do svého stavu hasiče, kteří tento kurz (NOV, pozn. redakce) již absolvovali. V případě, že v rámci náborových kampaní DPP přijme na pozici hasiče uchazeče, který kurz absolvovaný ještě nemá, vždy jej do něj přihlásí. Pracovníky bez kurzu sice zařazujeme do posádek aut, ale nejsou zařazeni ve stavu do doby absolvování kurzu. Bohužel počet a kapacita těchto kurzů neodpovídá poptávce, například do konce tohoto roku byl pro celou republiku vypsán pouze jediný kurz, tudíž i několik našich hasičů je na čekací listině, během této čekací doby nicméně prochází nově přijatí zaměstnanci interními kurzy a školeními v rámci DPP,“ vysvětluje Pátek pro INFO.CZ.

Neformální výcvik

Kromě formálního výcviku ale podle hasičů, se kterými jsme hovořili, ale selhává i systém neformální. Jednotlivá družstva přestala fungovat jako semknuté party a hasiči rotují mezi jednotlivými směnami a třemi depy. V praxi tak jsou nováčci v posádce pokaždé s někým jiným a nemají žádné stálé starší a zkušenější kolegy, kteří by se jich ujali. „Vždy to fungovalo tak, že nového hasiče si vzala mezi sebe parta, která ho to řemeslo naučila. Jenomže za Karla Pátka se všichni různě točí, nejsou žádné stálé směny, a ti mladí kluci se od nás pořádně nic nenaučí. To vede k tomu, že přijdu ráno do práce a na směnu přijde řídit člověk z Moravy, kterej doteď jezdil někde po parkovišti. Dřív se na volant čekalo tři roky, teď tam sedí už druhý den přesto, že takhle velký auto, natož pod majákama, v Praze nikdy neřídil,“ vysvětluje hasič.

Pátkovi tento systém údajně vyhovuje, mladší hasiče si jím má zavazovat, říkají kritici současného stavu. „Pak je ale smutný vidět, když přijde mladý kluk, který tam je rok, a řekne někomu, kdo tam dělá dvacet let, že má o třetinu lepší peníze. A je to tak jen proto, že donáší nahoru, velitelům. Za to mají prémie,“ vysvětluje jeden z hasičů. Dalším terčem kritiky je například již zmíněná nemožnost společného vaření – změna, kterou Pátek zavedl krátce po svém nástupu do funkce. „Pro nás je společné vaření rituál, všichni hasiči to tak mají.“

Vedení podniku takovou interpretaci odmítá. „Kroky, které v nedávné době byly v rámci HZS DPP zavedeny, mají přispět k větší akceschopnosti posádek. Je přirozené, že se změnou se nemusí hned ztotožnit 100 procent zaměstnanců, zejména pokud si v minulosti zvykli na zaběhnuté koleje,“ vysvětluje tisková mluvčí podniku Aneta Řehková.

Rotace zaměstnanců je pak podle Pátka možností, jak se hasiči mohou seznámit s jednotlivými oblastmi metropole. „V pracovní smlouvě hasiče je uvedeno pracoviště hl. m. Praha, tudíž máme jako zaměstnavatel právo je podle potřeb přesunout mezi jednotlivými stanicemi. Než k tomu přistoupíme, velitel to s jednotlivými hasiči předem projedná. K pravidelné plošné rotaci zaměstnanců mezi jednotlivými stanicemi ale nedochází. Nicméně s faktem, že hasiči mohou být zařazeni na kteroukoliv stanici, jsou seznamováni již v průběhu přijímacího řízení,“ vysvětluje ředitel.

Zavřená stanice

Personální problémy hasičů pražského podniku ale podle výpovědí vedou k dalším problémům. Mezi nimi je to i situace, kdy byla na Silvestra, tedy ve velmi exponovaný den, údajně zavřena jedna ze stanic. To pro INFO.CZ jednoznačně potvrdili všichni čtyři hasiči, podle Pátka to však není pravda.

„Na Silvestra se směny běžně posilují. Dělají to pražští hasiči, drážní hasiči. Jenomže proto, že ředitel na tu směnu nesehnal dostatek lidí, tak centrální stanice na Kačerově zůstala uzavřená a prošlo mu to. Tehdy jsem byl přesvědčený o tom, že je to jeho konec, ale on se z toho zase nějak vyvlékl,“ vysvětluje jeden z hasičů. Co ho vlastně vede k tomu, že otevřeně mluví s novináři a „pere špinavé prádlo“? „Já jsem se moc nekamarádil ani s ředitelem, který tam byl před Pátkem. Tehdy ale náš sbor měl úroveň, byli jsme profesionální hasiči. Teď se občas za to, co děláme, stydím. Chci, aby se to změnilo, abychom se opět dostali na úroveň,“ říká.

Poslední ránou profesionalitě dopravních hasičů má být odchod vedoucího služeb HZS Michala Brunnera, který v uplynulých dnech podal výpověď. Brunner mezi profesionálními i podnikovými hasiči v Česku platí za velkého profesionála, který bude chybět. „Pro nás všechny je to obrovský šok. Byl opravdu jediným slušným člověkem a známým odborníkem, po kterém jistě rádi sáhnou všechny sbory. Michal Brunner za dobu svého působení u sboru dokázal na poli chemické služby pozvednout náš útvar, až neuvěřitelně. Výcviky s vojenskými chemiky ve Vyškově počínaje, až po prosazení nákupu všemožného vybavení, které máme na špičkové úrovni. Pokud Michala Brunnera nechá vedení odejít, bude to katastrofa pro chod útvaru. Tato pozice se nedá jen tak narychlo zaplácnout nějakým kamarádem,“ uzavírají hasiči svůj příběh. INFO.CZ Michala Brunnera opakovaně kontaktovalo, do vydání tohoto textu však neodpověděl.