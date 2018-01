Heroin? Řekli mi, že to jsou dárky. Češka zadržená v Pákistánu s devíti kilogramy drog promluvila

Krásnou Terezu H. (21) zadrželi celníci ve středu v Pákistánu. V jejím kufru našli 9 kilo heroinu! V médiích se objevila videa z jejího výslechu. Nejprve tvrdila, že jí drogy do zavazadla někdo podstrčil, později ale přiznala, že o podezřelém prášku věděla. Prý ale netušila, že jde o heroin.

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. „Žena je nyní vyslýchána celníky v prostorách letiště, následně by podle našich informací měla být předána k dalšímu vyšetřování speciálnímu úřadu pro boj s narkotiky,“ řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Volební kalkulačka: Se kterým prezidentským kandidátem se nejvíce shodujete?

Tereza s celníky začala velmi rychle spolupracovat – pákistánský celní úřad uvedl, že na základě informací od zadržené provádějí bezpečnostní složky v současné době razie v různých částech Láhauru.

1080p 720p 360p REKLAMA

Po zadržení překvapená blondýnka vysvětlovala, jak se k droze údajně dostala. „Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky, a řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami, až pak tady na odbavení jsem najednou měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo, říkala jsem si, že ho musel někdo mezitím otevřít, a začala jsem tušit, že mi tam někdo asi něco dal,“ popisovala podle FTV Prima při prvním výslechu.

Celý článek si můžete přečíst na webu Blesk.cz.