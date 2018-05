Hlasování ČSSD o vládě začalo. Výsledek? „Bude to těsné,“ odhaduje Hamáček

Těsný výsledek zřejmě bude mít podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka výsledek vnitrostranického referenda sociální demokracie o vstupu do vlády s hnutím ANO. Hamáček to novinářům řekl po dnešním jednání se zástupci ČSSD v Moravskoslezském kraji. Uvedl, že z regionu ale odjede s dobrými pocity. Právě v moravskoslezské ČSSD je ale podle něj skupina příznivců i odpůrců podobná. Hlasování začalo dnes. První moravskoslezské organizace, v nichž se hlasovalo, vládu s ANO zřejmě podle prvních informací odmítly.

"Diskuse byla velmi otevřená, velmi přátelská a věcná, takže je to to, co jsem si sliboval," řekl Hamáček. Podle něj výsledek bude těsný, ale na jakou stranu se nakonec přikloní více straníků, tipovat nechtěl. "Jestli se dá na poslední chvíli ještě někdo přesvědčit, to nevím," uvedl šéf ČSSD. Diskusi v regionech ale považuje za svou povinnost.

Předseda moravskoslezských sociálních demokratů Tomáš Hanzel nechtěl spolustraníkům dávat doporučení, aby neovlivnil průběh hlasování. Míní, že nakonec v regionu převáží podpora vládě. Dodal ale, že rozumí hlasům proti vládě s hnutím ANO.

Mezi prvními v referendu hlasovali v Moravskoslezském kraji sociální demokraté v Bohumíně na Karvinsku. Tamní místní organizace má 73 členů. Její předseda Igor Bruzl novinářům před začátkem hlasování řekl, že předpokládá, že v Bohumíně vstup do vlády nepodpoří. "My jsme ten názor jasně deklarovali už dlouhou dobu i ústy starosty a senátora Petra Víchy, který je členem naší organizace," uvedl Bruzl. Podle něj to vyplývá i z debat s bohumínskými členy ČSSD.

Jako problém vidí je hlavně nedůvěryhodnost premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). "Čtyři roky jsme kritizovali soužití s ním ve vládě a teď bychom do té vlády znovu vstupovali. Nepovažuji to za šťastné. Myslím si, že nám by ten pobyt v opozici prospěl," podotkl Bruzl v narážce na minulou koalici. Podle informací ČTK vstup do vlády s ANO nepodpořili členové v Bohumíně, ani v Orlové na Karvinsku ani v Opavě, kde se dnes hlasovalo také.

Naopak ostravští sociální demokraté by návrh na vstup do kabinetu s ANO mohli podle předsedkyně Jany Vajdíkové podpořit. Okresní výkonný výbor (OVV) ČSSD Ostrava společnou vládu s ANO většinově podporuje. "Devatenáct členů OVV ČSSD Ostrava je pro vstup ČSSD do vlády, jeden je proti," uvedla Vajdíková. Ostravská organizace patří se zhruba sedmi sty členy mezi největší organizace ČSSD v zemi.

Hlasování se koná ode dneška do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany a je tajné. Výsledky referenda o podpoře vládní spolupráce s hnutím ANO nemají jednotlivé organizace ČSSD do 15. června zveřejňovat, aby neovlivňovaly hlasování dalších sociálních demokratů. Pokud se v referendu nevysloví alespoň čtvrtina ze 17.500 členů, rozhodne o vstupu ČSSD do menšinového kabinetu, který se bude muset spolehnout na podporu komunistů, ústřední výkonný výbor strany. Vedení strany se členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády za podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení.