Horská: Ekonomika potřebuje šokovou terapii, pomoc vlády je ostudná. Zaveďme kurzarbeit | info.cz

Českou ekonomiku čeká minimálně v první polovině letošního roku významné zpomalení a potřebuje proto od státu tolik pomoci, kolik jen může dostat. Jenže s tím je zatím problém. Zatímco země na západě Evropy představily balíčky rozsáhlých ekonomických opatření, česká vláda bojuje s hospodářskými dopady koronaviru mnohem skromnějšími prostředky.

Pomoc je zapotřebí v řadě odvětví a volají po ní mnohé sektory ekonomiky. Vidět je to například u programu na podporu podnikatelů, který spustilo ministerstvo průmyslu. Jak v úterý uvedl vicepremiér Karel Havlíček, už během prvního dne poptávka významně převýšila nastavené limity (600 milionů korun). Ministerstvo sice následně navýšilo objem o miliardu korun, podle odborníků je ale třeba dělat mnohem víc.

„Pomoc by měla být minimálně o řád vyšší. I s tou přislíbenou miliardou jde stále jen o necelá 0,03 procenta českého HDP. Ekonomika volá SOS, potřebuje účinnou a šokovou terapii,“ tvrdí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Státní podpora ekonomiky by se podle ní neměla pohybovat v řádu jednotek, ale mnohem spíše desítek miliard korun. S obdobným číslem operuje i šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který v úterý uvedl, že na odvrácení kolapsu ekonomiky by měl stát v následujících měsících uvolnit dalších 40 miliard korun. Podle Hospodářské komory zasáhly vládní preventivní opatření více než čtyři pětiny podnikatelů.

Podle Horské je možná analogie s krizovou situací během povodní, které rovněž českou ekonomiku výrazně zasáhly. Během záplav z roku 2002 přitom vláda vynaložila na popovodňovou pomoc 22 miliard korun. „Ta současná by neměla být nižší! Naopak vyšší – místo jednotek miliard aspoň nízké desítky miliard korun,“ apeluje ekonomka.

„První vlna pomoci by měla obsahovat daňové a odvodové prázdniny, kurzarbeit po vzoru Německa. Později by měly přibýt i státní zakázky a projekty, které ale nejsou vesměs připravené. Zasaženým domácnostem je třeba přechodně prodloužit ošetřovné, řešit výpadek příjmů sociálně nejslabších,“ vypočítává Horská opatření, která by ekonomice pomohla.

Horská přitom není jedinou ekonomkou, která po výraznějším vládním opatření na podporu ekonomiky volá. Podle hlavního ekonoma Czech Fundu Lukáše Kovandy je právě významný fiskální stimul jedním z opatření, které by mohlo zklidnit situaci.

Vláda zatím příliš takových opatření nepředstavila. Kromě výše zmiňovaného programu MPO přišlo ministerstvo financí s liberačním daňovým balíčkem, který de facto znamená netrestání pozdních podání daňových přiznání, případně kontrolních hlášení. Podle informací INFO.CZ se připravuje jeho rozšíření. Vláda také jedná o prodloužení ošetřovného, které by mělo být schválené ve čtvrtek. „Jsme připraveni pomáhat, odškodnit,“ uvedl na úterní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

Podle ministerstva financí se na dalších opatřeních na podporu ekonomiky sice pracuje, zatím však není možné je zveřejnit. „Je logické, že výdaje státu budou přirozeně prioritizovány ve prospěch ochrany veřejného zdraví a vhodně zvolených stabilizačních opatření směrem k nejvíce postiženým ekonomickým subjektům. Samozřejmě primárně na vrub některých méně klíčových výdajových položek. Návrh základních opatření v oblasti změny výdajových priorit státu je v současnosti připravován na úrovni ministerstva financí a bude předmětem jednání vlády. Podrobnosti bude možné sdělit teprve po projednání vládou,“ uvedl pro INFO.CZ tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Čím dříve vláda přijde s konkrétními opatřeními, které české ekonomice pomohou, tím podle odborníků lépe. Inspirovat se kabinet Andreje Babiše může v zahraničí. Německo přislíbilo na podporu ekonomiky půl bilionu eur a podnikům bude poskytovat úvěry bez omezení; přijímá také daňová omezení a odklady splátek. Itálie má balíček opatření za 25 miliard eur, jehož součástí jsou například i státní záruky pro banky či finance pro pracující a rodiny. Francie zase oznámila podporu podnikům, kterým také umožnila odklad splátek za nájemné či za služby. Země na podporu malým podnikům a zaměstnancům vyčlenila 45 miliard eur.