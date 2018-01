Hraje Babiš o čas? Žádá o odklad slyšení před imunitním výborem, kvůli překladu zprávy OLAFu

Otočka o 180 stupňů. Zatímco ještě před několika dny premiér Andrej Babiš tvrdil, že zprávu evropského vyšetřovacího úřadu OLAF ohledně kauzy Čapí hnízdo nečetl a číst ji ani nechce, dnes tvrdí pravý opak. Dokonce kvůli tomu, aby si měl možnost si ji přečíst v českém jazyce, navrhuje společně s Faltýnkem posunout zasedání sněmovního mandátového a imunitního výboru. „Je zjevné, že bude snaha celou věc odsunovat a oddalovat jakýmikoliv kroky, a toto do toho určitě zapadá,“ komentoval to poslanec Marek Výborný.

Mandátový a imunitní výbor měl kauzu Čapí hnízdo řešit v úterý, už ve středu přitom chce Babiš předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Faltýnek ale pro Českou televizi uvedl, že policie oběma politikům umožní zprávu prostudovat až ve čtvrtek 11. ledna, tedy den po hlasování o důvěře vládě.

Podle poslanců, kteří zatím zprávu OLAFu četli, text zprávy odpovídá policejnímu spisu a je tedy pro Babiše nepříznivý. Mohl by tak ovlivnit, jak budou někteří poslanci hlasovat o podpoře Babišovy vlády; pro šéfa ANO by tak bylo výhodnější, kdyby se jí výbor zabýval až po hlasování o vládě. Zpráva údajně obsahuje i termíny „dotační podvod“ a „poškozování zájmů Evropské unie“.

„Závěry zprávy OLAF se týkají, řekněme, problematického jednání, ve kterém spatřuje, řekněme, podezření z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie,“ řekl poslanec Jakub Michálek.

V rámci kauzy padesátimilionové evropské dotace pro Farmu Čapí hnízdo policie již dříve obvinila Babiše, Faltýnka a dalších devět lidí. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu. Sněmovna oba politiky v minulém funkčním období vydala ke stíhání, nyní ale o nové policejní žádosti rozhoduje znovu, protože Babiš i Faltýnek v říjnových volbách obhájili svůj poslanecký mandát a nabyli tím znovu imunitu.

Sněmovní výbor má zprávu OLAF od čtvrtka k dispozici v anglickém jazyce, její překlad do češtiny by měl být připraven v úvodu příštího týdne. Nahlížet do spisu však mohou jen členové mandátového a imunitního výboru, zpráva podléhá utajovanému režimu.

Podle šéfa mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče má zpráva ke kauze jen doplňující charakter a neměla by zásadně ovlivnit jednání. „Věřím, že schůze proběhne tak, jak bylo stanoveno,“ řekl v pátek Grospič pro Českou televizi.

Zpravodajka ke kauze Čapí hnízdo Kateřina Valachová řekla, že jde o právo poslanců být slyšen, nikoli jejich povinnost. „Je to jejich právo. Ale stejně tak opačně platí, že když nepřijdou, tak mandátový a imunitní výbor nemá nějakou překážku přijmout usnesení,“ dodala.

