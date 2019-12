INFO.CZ vstupuje do nové etapy | info.cz

INFO.CZ vzniklo od nuly jako součást největší české mediální skupiny Czech News Center. Zajistilo mu to výhodu – nikoli v investicích, ale v možnosti oslovit větší segment čtenářů. Když jsme se před rokem z vydavatelství vydělili, měli jsme jasný cíl: budovat konzervativně laděnou názorovou revue nesvázanou dogmatickými pohledy a zakládat si v první řadě na vlastních hodnotách, což nikdy nebránilo tomu, aby u nás působili i redaktoři jiných názorů, třeba levicově orientovaný politický reportér Vratislav Dostál. Cítili jsme, že demokratické konzervativní názory nemají na tuzemské mediální scéně silnou platformu.

Cílem od začátku bylo dosáhnout plné samostatnosti. Mít vedle obsahové nezávislosti, která byla vždy, také svobodu řízení a hospodaření. Právě proto se připravovalo převzetí INFO.CZ jeho šéfredaktorem a redakcí.

Změnám ve struktuře INFO.CZ předcházela rezignace Tomáše Jirsy na pozici jednatele v důsledku informací zveřejněných serverem Aktuálně.cz. Kauza, kterou tyto články rozpoutaly, se samotné publikační činnosti INFO.CZ netýkala a netýká. Chybou bylo, že došlo k souběhu funkce majitele PR agentury a jednatele média. Tento fakt jsme považovali za problematický, protože umožňoval zpochybňovat nezávislost redakce, přestože její činnost splňovala veškeré standardy kvalitní novinářské práce.

Naše názorové texty tematicky spojené s Čínou měly vždy své opodstatnění a oporu v aktuálním dění. O této zemi pojednávaly realisticky a bez předsudků, ale také kriticky, nikoli servilně. Věříme, že to potvrdí i analýza nezávislé instituce, která vzniká. Stojíme si za nimi a vylučujeme, že by vznikaly „na objednávku“.

Světové i domácí dění budeme v těchto výše zmíněných mantinelech popisovat i do budoucna. Tedy s chladnou hlavou, bez hysterie a stádního myšlení a bez apriorního stranění nějaké skupině. Zkrátka tak, jak jej vidíme. Věříme pravdě a chceme ji ukázat ve svobodné diskusi na faktech a argumentech. V liberálech či socialistech nevidíme nepřátele, jen konkurenty ve volné soutěži idejí. Tolerujeme jiné názory, pokud jsou vyjádřeny demokraticky, a odmítáme extremismus – i kdyby vycházel z konzervativního přesvědčení.

Máme za to, že tyto myšlenky stojí za to hájit. Že zatímco zde existuje majorita liberálních médií a řada médií dezinformačních, tvářících se jako konzervativní, demokratičtí konzervativci jsou zastoupeni jen několika menšími weby. Přitom v populaci je tato skupina nepoměrně větší. Chceme ji oslovit. Chceme oslovit lidi, kteří v zásadě uvažují spíše konzervativně, ale nenacházejí silné demokratické médium, které by hájilo jejich postoje a nabízelo by jim pohled na svět jejich očima.

Liberální média bohužel mají často sklon líčit hodnotový konzervatismus jako něco překonaného, zapšklého, v horším případě v rozporu s lidskými právy a liberální demokracií. Je to nesmysl. My máme cíl lidem s konzervativními názory jasně ukázat, že na jejich lpění na rodinných hodnotách a na rovném právu pro všechny bez výjimek vynucených politickou korektností není nic nedemokratického. Demokracie je diskuse. Diskuse je INFO.CZ.

Michal Půr

Lukáš Pospíšil

Lucie Štěchová

Jan Januš

Vratislav Dostál

Martin Schmarcz

Petr Holec

Martin Kovář

Marek Kerles

Daniel Koštoval

Jan Palička

Lenka Petrášová

Vojtěch Kristen