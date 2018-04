Česká armáda je 30. nejsilnější na světě. Vyplývá to z žebříčku Global Firepower Index, který vychází z více než padesáti kritérií zahrnujících bojovou techniku, počty vojáků a záloh či podíl výdajů na obranu na HDP. Oproti předrevolučním letům je však česká armáda podstatně štíhlejší, co do počtu vojáků i techniky. Více v infografice INFO.CZ.