Izolovaný Zeman. Nedostanou se k němu už ani staří přátelé, návštěvy dirigují Mynář s Nejedlým, píše server

„Nevím, kdo mu informace selektuje, ale když jsme spolu v rychlosti mluvili naposledy na setkání poradců, o spoustě věcí nevěděl. Pokud budete žádat o schůzku s prezidentem takzvaně mezi čtyřma očima, musí se naplánovat, musí se mu to dát do programu, a když je nabitý, odkážou vás na nejzazší termín,“ popsala lidovkám bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, podle které Zemanovi blízcí nepředávají prezidentovi některé důležité zprávy. Selekce lidí, kteří se s hlavou státu mohou setkat, tak může ve výsledku vést k jeho zkresleným názorům na některé problémy.

Nejedlý s Mynářem údajně odřízli prezidenta i od jeho dlouholetých přátel. Návštěvu povolují jen těm, se kterými sami dobře vychází. „Máme s prezidentem dobré vztahy, ale dlouho jsem ho neviděl, protože mé vztahy s jeho poradci nejsou až tak ideální. Ti už dnes rozhodují o tom, kdo s ním bude mluvit,“ řekl redakci Aktuálně.cz jeden z představitelů sociální demokracie, který se se Zemanem snaží setkat už rok.

Mynář nicméně podobná obvinění odmítá. „Jsou to kecy a hlouposti. O každé žádosti, ať jde písemnou cestou, nebo mi ji někdo volá, se prezident dozví. Nemám důvod žádosti o schůzku tajit a nevím, proč má někdo potřebu něco takového říkat,“ ohrazuje se Zemanův kancléř. Problémem je dle bývalého vedoucího prezidentské kanceláře Iva Mathého i fakt, že Mynář stále nemá bezpečnostní prověrku. Při organizaci schůzek se zástupci tajných služeb se totiž může dostávat do kontaktu s informacemi, které by znát neměl. Mluvčí Ovčáček potom pro LN uvádí stručně: „Není žádný důvod ke stížnostem“.

V současnosti už přitom neexistuje jiná cesta, jak s prezidentem, který sám neholduje moderním komunikačním kanálům, vyměnit byť pár slov, než přes jeho nejbližší kruh poradců. Zeman už před nějakou dobou uvedl, že mobilní telefon už téměř nepoužívá a na internet chodí jen v případě, když si chce přečíst zprávy. Ty ale dle svého dřívějšího bonmotu nejčastěji hledal na teletextu. Zatímco stále více politiků oceňuje možnosti komunikace třeba po twitteru, kdy můžou lidem sdělovat své názory přímo, za Zemana na sociálních sítích svévolně exhibuje mluvčí Ovčáček.

„K němu se nejde dostat. Několikrát jsem to zkoušel, ale přes pana Mynáře (…), oni ho izolují. Nemám problém se s panem prezidentem potkat, rád tak učiním, občas se vidíme třeba ve sněmovně, ale i tam je pan kancléř. Už není možné se setkat na rozhovor mezi čtyřma očima,“ potvrdil Aktuálně.cz i šéf hnutí Starostové a nezávislí a bývalý člen Hradní stráže Petr Gazdík. Ten má se Zemanem přitom poměrně úzké vazby a jako jeden z mála mu dle informací serveru Aktuálně.cz může i tykat.

Na neprostupnou hradbu aktuálně naráží i sociální demokrat Miroslav Poche, kterého chce strana za ministra zahraničí. Zeman to odmítá, na adresu europoslance se opakovaně velmi ostře kriticky vyjádřil, ale zároveň mu dosud neumožnil sejít se a rozpory si vysvětlit. A sám Poche před časem popsal, jak problematické je se k Zemanovi vlastně dostat.

Zemanovy poradce z izolace prezidenta začali obviňovat už krátce po jeho prvním zvolení do čela státu v roce 2013. Tehdy se cesta na Hrad uzavřela lobbistovi Miroslavu Šloufovi, který pro Zemana před volbami v roce 1998 vymyslel kampaň s autobusem Zemák a byl jeho blízkým přítelem. Když letos v únoru zemřel, prezident nepřišel na pohřeb a ani se k jeho úmrtí nevyjádřil. Pouze prostřednictvím mluvčího vzkázal, že na pohřeb „zašle smuteční kytičku“.