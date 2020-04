Jde nám o holou existenci, bojí se obchodníci ze zavřených center. Chtějí, aby pomohl stát | info.cz

Platební neschopnost, propouštění, insolvence. Tak bude podle mnohých maloobchodníků vypadat jejich velmi blízká budoucnost, pokud se jim nepodaří dohodnout se s velkými obchodními centry a se státem na snížení či odpuštění nájmů. Vyplývá to z interní ankety mezi prodejci, kterou má INFO.CZ k dispozici.

Pokud obchodní centra nesníží maloobchodníkům nájmy, čeká insolvence zhruba 70 procent respondentů. Anketu mezi svými členy uspořádala nově vzniklá Unie retailu, která sdružuje asi stovku maloobchodních společností působících právě v obchodních centrech. Členy jsou například firmy Alpine PRO, A3 sport, Electro World či Neoluxor.

Výsledky optimismus do příštích týdnů rozhodně nedodávají. „Přestože jsou kamenné prodejny firem již několik týdnů uzavřeny, jejich nájemní smlouvy stále běží a obchodní centra očekávají platby nájemného v plné výši. Aktuální vládní nařízení o odkladu tří splátek nájemného až na dobu dvou let není pro většinu firem dostačujícím řešením,“ vysvětluje za Unii retailu Václav Hrbek, ředitel společnosti Alpine Pro, a doufá, že díky zformování unie zazní silnější a jednotnější hlas při jednání se státem a s obchodními centry o snížení nájmů. Na ně maloobchodníci vynakládají mezi 15 a 25 procenty běžných tržeb.

Unie doufá, že se jí pro členy podaří vyjednat řešení, kdy by dočasně nemuseli platit žádný nájem. „Chtěli bychom společně se zástupci obchodních center jednat se státem, aby se podílel na našich ztrátách, a zamezil tak insolvenci nájemců a následnému propouštění. Domníváme se, že pokud stát uhradí 50 procent nájmů, tak by pronajímatelé měli zbylých 50 procent nájmů nájemcům odpustit, a podpořit je tak v prvních měsících po otevření,“ vysvětluje Hrbek pro INFO.CZ.

Argumentuje při tom škodami, které by podle něj v opačném případě mohly dopadnout na českou ekonomiku. „Pokud nájemci začnou hromadně krachovat, budou obchodní centra prázdná a neatraktivní. Stát bude bez výběru daní a s vyšší nezaměstnaností. Ztratí tak všechny strany, a to hodně.“ Mimochodem, anketa naznačuje, že v nějaké míře by mohlo propouštět 9 z 10 dotázaných.

Podle partnera a vedoucího oddělení pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu v poradenské společnosti Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka by byla zmíněná dohoda ohledně nájmu mezi vládou, pronajímatelem a nájemcem navýsost žádoucí. „Osobně bych se přikláněl k tomu, aby se tuto trojstrannou – případně čtyřstrannou dohodu společně s bankami – podařilo prosadit,“ uvedl Kotrbáček pro INFO.CZ. Celková výše nájemného maloobchodníků v obchodních centrech a retail parcích je podle něj asi dvě miliardy korun měsíčně. „Pokud podpora státu nepřijde, maloobchodníci zkolabují a obchodní centra nebudou obsazená. Lidé pak na dlouho přijdou o práci a negativní důsledky se budou hromadit. Proto na všechny apeluji, aby se k tomu postavili opravdu čelem a byli velkorysí – maloobchodníci ke svému životu potřebují obchodní centra a vice versa. A stát potřebuje, aby oba sektory fungovaly,“ vysvětluje Kotrbáček.

Ani pro majitele obchodních center ale současná situace není jednoduchá. Mají své vlastní závazky, musejí splácet bankovní úvěry, které si na vybudování center vzali, k tomu musejí polouzavřené prostory udržovat v provozu a platí tak náklady za služby, bezpečnost nebo údržbu.

„Všichni pronajímatelé proto pochopitelně jednají s financujícími institucemi, ať jsou to banky nebo další subjekty, o posunutí splátek,“ vysvětluje partner Cushman & Wakefield. „Navíc maloobchodníci si sami uvědomují, že aby se ze současné situace úplně vyvázali, to také není fér. Většina se jich k tomu staví tak, že je jim jasné, že něco také musí platit, že pronajímatel to také nemůže utáhnout sám,“ dodává Kotrbáček, který si prý docela dobře dokáže představit dohodu, kde polovinu nájmů maloobchodníků uhradí stát, třetinu pronajímatelé a pětina bude na bedrech retailerů.

Právě maloobchod totiž bude podle Kotrbáčka v příštích měsících fungovat pro českou ekonomiku jako životabudič. „Retail bude jeden z největších akcelerátorů oživení našeho hospodářství. Lidé jsou nyní doma, dostávají plat který nestíhají utrácet a jsou natěšení, až si zase půjdou udělat ven malou radost. Ten zájem jsme viděli třeba i na nedávném otevření hobbymarketů. A tím, že půjdou nakupovat k maloobchodníkům, se kola ekonomiky roztočí velmi rychle.“