Jednodušší cesta z dluhové pasti. Sněmovna nejspíš zmírní podmínky pro lidi, kterým se vrší jeden dluh na druhý

Ve výboru uspěly překvapivě dvě zásadní individuální poslanecké úpravy. Sněmovna by měla podle doporučení podpořit návrh Jan Farského (STAN) na zrušení ustanovení, podle kterého by soud nepovolil oddlužení lidem, kteří dluží víc než tisícinásobek existenčního minima, tedy zhruba 2,2 milionu korun. Osobní bankrot by tak mohl využít širší okruh dlužníků. Marek Výborný (KDU-ČSL) a Petr Sadovský (ANO) získali kladné stanovisko ke změně tříleté varianty oddlužení. Dlužníci, kteří do ni vstoupí, by za tři roky museli splatit nejméně 60 procent svých dluhů, nikoli jen polovinu.

Ústavně-právní výbor podpořil své dřívější návrhy, které z vládní novely škrtají sedmiletou variantu osobního bankrotu, v níž by dlužník nemusel splatit věřitelům vůbec nic, a upravují variantu pětiletou. V ní vláda předpokládala úhradu nejméně 30 procent dluhů. Nově by tato hranice sice stále existovala, ale o oddlužení lidí, kterým by se jí nepodařilo za pět let dosáhnout, by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci.

Snazší oddlužení by mohli mít podle ústavně-právního výboru senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

Členové výboru nepodpořili individuální poslanecké pozměňovací návrhy, které by vedly k dalšímu zmírnění, nebo naopak zpřísnění podmínek oddlužení. Sněmovna by tak neměla schválit úpravy, podle nichž by se možnost splatit méně než 30 procent vztahovala jen na staré dluhy, vypouštěly by tříletou variantu nebo naopak zrušily nutnost soudního rozhodnutí o oddlužení u pětileté varianty, pokud by lidé nesplatili ani 30 procent.

Do zákona se asi nedostane ani zakotvení definice nepoctivého záměru dlužníka, který by ovlivnil možné zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a následné zrušení oddlužení, a zvýšení odměn za sepsání insolvenčního návrhu. Bez stanoviska výboru bude Sněmovna hlasovat možnosti exekutorů působit jako insolvenční správci, pokud by byl v konkrétním případě vyloučen střet zájmů.

Zmírnění podmínek pro oddlužení by mělo umožnit širšímu okruhu předlužených lidí vrátit se zpět do obvyklého ekonomického života. Řada těchto lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz. O sněmovní podobě novely budou poslanci rozhodovat na schůzi, která začne za dva týdny.