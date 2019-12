Joker i Nabarvené ptáče: Filmy roku 2019, které řeší současnost, minulost i budoucnost | info.cz

1. Joker

Filmové zjevení letošního roku, které je patrně nejvážnějším kandidátem v nadcházejícím oscarovém klání: Ulice přetékají odpadky, které nikdo neodváží, lidé jsou stále hrubší. Ti bohatí, privilegovaní si ale žijí dobře, možná lépe než kdy dřív. Těží ze své příslušnosti k establishmentu, dokonale ve svůj prospěch zneužívají systém. Neohlížejí se na ty v žebříčku pod nimi, je jim jedno, že je postupně vyhazují z práce, zavírají jim léčebny a berou jim poslední životní jistoty. Nazývají je klauny, smějí se jim, a pokud to k dokonalému ponížení nestačí, praští je.

Právě takový je i příběh Jokera. A tak se začne bránit, systému má už plné zuby, stejně jako lidí, kteří se chovají stále hůř. Pomstí se. V tom je film značně kontroverzní. Někdo by jej mohl pochopit až tak, že obhajuje násilí. Autoři totiž celý příběh a postavy v něm vystavěli tak, že z něj hlavní záporák vlastně vychází jako hrdina.

Řekněme ale, že je film spíše sociálním apelem, studií, kam až může stále větší nerovnost ve společnosti dojít. Až k násilnému obratu, k občanské válce. To když zapomeneme, že lidé na okraji společnosti, ať již ti nemocní, bez domova či jinak poznamenaní, bývají také slušní, svou situaci si mnohdy sami nezavinili a potřebují naši pomoc.

2. Nabarvené ptáče

O filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoula musel letos slyšet v České republice snad úplně každý. Jde o mimořádný počin, pátrající po důvodech zla v nás. V mnoha ohledech pak sedí i jeho přirovnání k možná nejlepšímu československého snímku historie Marketa Lazarová Františka Vláčila:

Marhoul, podobně jako před lety Vláčil, dokazuje, že i český film může být uměním v pravém slova smyslu. Nemusí být líbivou zábavou, u které budeme večer nebo o víkendu relaxovat. Ale může nás svými obrazy a výjevy znepokojovat, nutit k přemýšlení i zpytování svědomí. Přesně jako filmová předloha, kniha Jerzyho Kosińského. Ani ta není příjemným čtením, válečné hrůzy a lidskou krutost ale zprostředkovává účinněji než lecjaká učebnice.

A stejně jako ne všichni chodí do galerií nebo na koncerty vážné hudby, nepůjdou teď ani na Nabarvené ptáče. Tentokrát snad často se zdůvodněním, že nechtějí na plátně sledovat násilí. Zavírají tím ale oči zejména před vlastní minulostí i před sebou samými.

3. „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“

Důležitější než samotný příběh jsou témata, která film nastoluje. Třeba to, jak vlastně pracujeme s fakty. Jaké informace máme tendenci automaticky přebírat a jaké naopak ne. Režisér Rado Jude v této souvislosti připomíná, že Rumunsko stálo tři roky na straně nacistického Německa a že na rumunském území došlo ke genocidě 380 tisíc Židů.

Na rozdíl od Maďarů se máme dobře, proto české filmy nefungují v zahraničí, říká distributor. Řada současných Rumunů ale o tom podle režiséra vůbec neví. Jiní si to odmítají přiznat a nezpochybnitelná fakta jsou schopni popírat. Dodejme, že takovýto stav věci určitě neplatí jen v Rumunsku. Naopak, je to všeobecně platný poznatek. A závěr filmu, který se teď nehodí prozrazovat, jej korunuje.

Autor se zamýšlí i nad tématy, jako je kolektivní vina a naopak symbolická odpovědnost. Či nad tím, jaký je rozdíl mezi protirumunskými názory a čelením vlastní minulosti. Režisér je totiž napadán za to, že chce ukázat právě rumunské hříchy, kvůli čemuž čelí kritice i celkové relativizaci.

Jude pak poukazuje také na další zajímavý paradox: zatímco o komunistické zločiny se Rumuni poměrně zajímají, o ty nacistické už tolik ne. U prvních se totiž sami vnímají jako oběti, u těch druhých si však těžko přiznávají, že patří do společenství lidí, které právě holokaust a další zločiny zavinilo. A o tom se rozhodně nechce přemýšlet všem.

Roli v tom mnohdy hraje i aktivní účast vlastních předků na všech těchto zlech. Lze na lidech poznat, co odporného spáchali?, ptá se Jude prostřednictvím svého filmu.

4. Dětská hra

I když hororem můžeme jako pokleslým žánrem pohrdat, je pravda, že ty povedené výborně odrážejí dobu, v níž vznikají. Pohrávají si totiž s aktuálními strachy, společenskými konvencemi i změnami, k nimž kolem nás dochází. Ilustruje to nejen stále otevřenější zobrazení násilí, ale třeba i sexuality. Jako dobrý příklad mohou posloužit například dvě verze další hororové klasiky, Pátku třináctého a to, co bylo možné ukázat v roce 1980 a co v roce 2009. Pokud by vznikla další verze, šla by nejspíše ještě dál.

Pokud tak Chucky z Dětské hry dostal po 30 letech umělou inteligenci a téma příliš chytrých hraček a jejich kompatibility s dalšími přístroji se dostává do hororu, o něčem to svědčí. Navíc nejde o první takovýto námět. Chytrý dům, který si díky provázanosti jednotlivých technologií a systémů ošklivě pohrál s lidmi, se objevil třeba loni v česko-slovenském filmu Důvěrný nepřítel. Nemluvě přitom o tematicky podobné epizodě seriálu Simpsonovi.

I když jsou technologické vymoženosti a autonomní stroje něčím, co nám v současnosti nesmírně pomáhá a do budoucna ještě více pomáhat bude, nesmíme opomíjet ani jejich druhou stránku a zabezpečit jejich neustálou kontrolu. Vzali bychom-li výše popsaná filmová témata jako fakt, nemusí jít napříště jen o odpovědnost výrobců, s níž si umí i současné právo poměrně dobře poradit. Ve hře pak skutečně mohou být i práva a povinnosti jednotlivých strojů nadaných umělou inteligencí, zvláště, když budou schopny fungovat, a tím pádem i přemýšlet autonomně, nezávisle na lidské vůli.

5. Krvavá nevěsta

Krvavou nevěstu přitom můžeme chápat i jako komentář k dodržování tradic a lpění na klasické rodině, ať už to bylo záměrem tvůrců, či nikoliv. Neboli: máme stále dodržovat zvyklosti, které si předáváme třeba od 19. století, i když jsou zcela absurdní? Pokud už je dodržujeme, nakolik je můžeme inovovat a využívat při nich třeba nové technologie? Kolik místa zaujímá v současném světě pověrčivost? Je na ní něco? Čeká nás zkáza, když se odkloníme od zaběhlých pořádků?

Můžeme ale ještě pokračovat: Má mezi sebou držet původní rodina, tvořená rodiči a dětmi, nebo spíše ta nová, skládající se z manžela a manželky? Převažuje široká rodina, kde každý na někoho něco ví, nad nově příchozí nevěstou? Proč někdo zůstává tatínkovou holčičkou, i když fetuje a zabíjí služebné? A není v dnešní společnosti tak nějak nejlepší být sám za sebe a na nikoho se nemuset ohlížet, nevázat se? Tomu všemu pak odpovídá i daleko lepší původní název Ready or Not?

6. Skleněný pokoj

Podobně jako třeba v nedávném čtenářském hitu Hana od Aleny Mornštajnové řeší i ve Skleněném pokoji hlavní postavy to, zda jsou v Československu v druhé polovině 30. let v bezpečí, když sledují, co se děje v nacistickém Německu.

Chlácholí se povětšinou tím, že jde přece o jinou zemi a československá demokracie je stále ještě ostrůvkem svobody uprostřed Evropy. Řeší také to, co s nimi bude v jiné zemi. Dnes to vypadá jasně: lidé měli nebezpečí předjímat a uprchnout. Má to ale své souvislosti. Co měli dělat se svým majetkem? Jen tak se ho vzdát? Komu měli prodat své domy či byty? Měli přistoupit na ceny „pod cenou“, které jim možní zájemci nabízeli? Co když vůbec nevěděli, jak to v zahraničí chodí?

A stačilo jen odejít do jiné evropské země? Bylo možné přicházející nacistická zvěrstva přestát jen v neutrálním Švýcarsku, nebo už ani to nemuselo být – během pár dnů, týdnů, měsíců či let – bezpečné? A jak a kudy se dostat do Ameriky? To všechno jsou relevantní otázky, které bychom si typově při přemýšlení o dějinách 20. století, ale klidně i o současnosti, měli pokládat.

Tragédii dějin si totiž mnohdy uvědomíme až tehdy, když nám ji někdo ilustruje na osudech lidí, jejich rodin, dětí a také lásek. Pak se do nich dokážeme vžít a následně si alespoň vzdáleně představit jejich utrpení.

7. Vlkodlak

Děti měly štěstí. Přežily nacistické hrůzy, zároveň ale přišly o své rodiny, ani po válce se nemohly vrátit domů, nebylo kam. Naopak zůstaly ve stejném kolektivu jako v koncentračním táboře. Na rukou je dál pálila vytetovaná čísla a i když se je někdy snažily seškrábat, nešlo to. Pojila se také s určitým společenským postavením – ten, kdo měl číslo nižší, tedy starší, si přisvojoval právo celou partu vést. Kvůli nedostatku oblečení nesvlékly ani pruhované vězeňské svršky. Trpěly hladem i žízní, a když už k jídlu něco dostaly, nevěděly jak mají jíst příbory. V krizových okamžicích se dokonce vracely ke svým povinnostem z koncentračního tábora, když třeba cvičily tak, jak je nutili dozorci.

Okolní lesy pak byly plné uprchlých nacistů, ale rovněž mnohdy nebezpečných sovětských vojáků. Všechno to dohromady představuje další, poválečné nebezpečí a útrapy. Spojující se i s krutostí dětí, k sobě navzájem, ale třeba i k myším.

To, že děti ve filmu bojují se zabijáckými psy, není patrně náhodou. Právě tento fakt totiž nabízí interpretace celého filmu, spojená ale se spoilerem. Film končí tak, že se dětem podaří psy — kteří mohou představovat právě komplex všeho poválečného nebezpečí a útrap, stejně jako toho, že v květnu 1945 určitě všechno neskončilo – ovládnout. Psi začnou děti, poté co si svléknou vězeňské oblečení, poslouchat. Neboli zbaví se části své minulosti proto, aby se mohly vydat do budoucnosti.

8. Zraněná srdce

Kdo všechno nese vinu? I jednotlivci, kteří se do válečné mašinérie přímo nezapojili? Provinili se všichni Němci bez ohledu na to, zda přímo podporovali nacisty a stáli na jejich straně, nebo se jen snažili nevyčnívat z řady? Sice sami truchlí, musí ale vzhledem ke svému statusu na vlastní utrpení navenek zapomenout a nést své další ponížení jako samozřejmé? Protože jako národ stojí za rozpoutáním druhé světové války a největšími hrůzami, které kdy lidstvo zažilo?

Tím to ale nekončí. Co znamenají bílé skvrny na zdech honosných vil? Visel na všech těch místech portrét Hitlera, nebo už jde spíše o paranoiu? A jak se k Němcům chovat? Zaslouží si ponížení? Nebo je třeba raději se tvářit, že nejsou vidět? Vždyť k tomu tehdy existovaly i související pokyny.

Takovéto otázky nemusely, minimálně v prvních měsících po válce, nikde a ničím skončit. Ale pocit míru jen dál oddalovaly. Zcela logicky a pochopitelně. Vlastně je neuvěřitelné, že společnost a jednotlivé země něco takového vůbec zvládly překonat.

9. Pražské orgie

Filmoví kritici kvalitu Pražských orgií kritizují a mají v mnohém pravdu. V pohledu na normalizační Prahu a její vizualizaci je ale tento snímek cenný. Stejně jako tím, že otevírá téma další zrůdnosti komunistického režimu, a obecně všech totalit a autoritářství, spočívající ve využití a zneužití sexuálního chtíče, perverzností, obsesí a úchylek. Téma, které je v mnoha ohledech stále ještě tabuizované.

Nejen že se někteří tajní vyžívají v odposlouchávání ložnic, kde se také přímo natáčí skrytými kamerami, ale sexualitu svých oponentů zahrnují rovněž do represí. Přes svůj název je film v zobrazení toho všeho poměrně cudný a o těchto věcech se, když už, spíše mluví, než že by se přímo odehrávaly na plátně. Ale i to je pro 70. léta svým způsobem typické.

Sexuální svobodou si tak některé postavy vynahrazují nesvobodu jinou. Jak ale později rekapituluje spisovatel, který celý příběh vypráví, je otázkou, zda to není spíše „parodie na svobodu“. Rovněž totiž dospívá k tomu, že revoltu představují spíše příběhy, které si Češi neustále vyprávějí. A vlastně i tím tak nějak bojují proti režimu.

10. Další den života

Počin, který animovanou knižní adaptaci kombinuje s postupy klasického dokumentu a nabízí výpovědi aktérů a svědků tehdejších událostí, je i zajímavý příspěvek do stále aktuální diskuse o novinářské angažovanosti a aktivismu. Kapuściński na své jednání alespoň ve snímku psychicky doplácí, pronásledují ho mrtví a výčitky svědomí, o své práci mluví se studenty a patrně si uvědomuje, že se nemůže naplno obhájit ani před sebou samým. To všechno je navíc vizuálně umocněno, stačí se podívat třeba do souvisejícího pressbooku.

Další den života tak zdůrazňuje i novinářskou odpovědnost a záruky toho, jaké informace a jak se vlastně mají a musejí dostávat navenek. Zajímavé jsou rovněž opakující se prosby afrických vojáků, aby je Kapuściński vyfotil nebo o nich napsal. Jen tak se na ně totiž nezapomene.

Bylo by naivní si myslet, že Kapuściński zatajil nějakou, a patrně i takto klíčovou, informaci jako jediný na světě. Je ale užitečné si připomenout, co také často dějinné události, právě třeba války nebo volby, ovlivňuje.