Jsem rozhodně proti. Vláda ČD Cargo privatizovat nebude, říká rezolutně Babiš

Privatizaci nechtějí ani koaliční sociální demokraté, podle nichž by šlo o krok v rozporu s vládním programem. Předseda ČSSD Jan Hamáček to označil za chybu, podle něj Dan Ťok postupuje proti vládnímu programu. V něm se píše, že kabinet nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. Dopravce ČD Cargo je dceřinou společností státních Českých drah. „ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů," citovaly minulý pátek ministra Ťoka Lidové noviny.

O podobě privatizace a velikosti prodávaného podílu by měly podle ministerstva rozhodovat představenstvo a dozorčí rada mateřských Českých drah v příštím roce. Prodej se prý měl uskutečnit prostřednictvím nabídky akcií firmy na burze, dodaly Lidové noviny. Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun.