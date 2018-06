Jsme v nejhlubší politické krizi od roku 1989, tvrdí šéf ODS Fiala. Zeman podle něj rozkládá Ústavu

Prezident Zeman i premiér Babiš v posledních osmi měsících prováděli dekonstrukci Ústavy v přímém přenosu, což nás uvrhlo do nejhlubší politické krize od roku 1989 – uvedl v projevu na vysoké škole Cevro předseda ODS Petr Fiala. Vyzývá proto ke sjednocení politické pravice a obraně ústavních pořádků.

Dekonstrukce Ústavy v přímém přenosu – tak hodnotí posledních osm měsíců od voleb předseda ODS Petr Fiala a ukazuje na prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, coby na viníky tohoto stavu. „V posledních měsících jsme zažili vysokou míru svévole, ohýbání a překračování Ústavy od prezidenta i premiéra,“ uvedl ve svém projevu na setkání think-tanku Pravý břeh šéf druhé nejsilnější parlamentní strany. „Vidíme neustálé zasahování prezidenta do pravidel parlamentní demokracie, viděli jsme to v roce 2013, vidíme to i nyní, když podle pana Zemana nemají být politické strany a parlamentní většina těmi, kdo má sestavovat novou vládu,“ řekl Fiala.

Předseda ODS tak narážel na prezidentovo opakované upozornění, že nebude jmenovat sociálního demokrata Miroslava Pocheho ministrem zahraničních věcí, ačkoli ho strana navrhuje. „Jsou to kroky proti našemu ústavnímu pořádku, kroky, které musíme nahlas pojmenovávat.“

Se slovy předsedy ODS během diskuse polemizoval komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „Podle mě Česko svou největší politickou krizi zažilo v roce 2013, řekl bych, že v současné době o nejhlubší krizi nejde. Ostatně vlády se u nás vždy sestavovaly poměrně dlouho, byť to nikdy nebylo tak trapné, jako dnes,“ reagoval Šídlo.

Podle politologa Lubomíra Kopečka, který se diskuze rovněž zúčastnil, český politický systém není v krizi, ale ve stavu degenerativního vývoje. „V posledních pěti až sedmi letech máme nevypočitatelného prezidenta, který občas překračuje Ústavu. Už to přestává být systém parlamentní demokracie, ale ještě to není systém poloprezidentský,“ uvedl Kopeček.

Politolog z Masarykovy univerzity k současnému jednání o vládě uvedl, že pro ČSSD je kývnutí na nabídku vládnout s hnutím ANO velkým rizikem. „To, že nyní budou hnutí ANO dělat fíkový list, se může odrazit v tom, že nepřežijí příští volby,“ míní expert.

To zmínil i Fiala. „Mám pocit, že sociální demokracii je dáno, že dělá v historických chvílích špatná politická rozhodnutí. Mrzí mě to,“ uvedl předseda ODS. Vláda, která v Česku nyní vzniká – tedy spojení hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů – podle Fialy Českou republiku nedovede k blahobytu. „Oni možná rozházejí několik státních rozpočtů České republiky, ale od skutečných cílů, které tato země potřebuje řešit, se budeme i nadále vzdalovat,“ míní šéf ODS.