K výzvě studentů na obranu demokracie se připojilo 45 000 lidí. Senátoři si u expertů vyžádali posudek

Experti by podle předsedy výboru Zdeňka Papouška (KDU-ČSL) měli poskytnout odborný posudek, aby výsledek nebyl „hlasem do prázdna nebo boxováním do tmy“. Měli by vyjasnit mimo jiné to, jak dlouho je možné sestavovat vládu, jaká rozhodnutí může činit vláda v demisi a jak dlouho může taková vláda fungovat.

Signatáři výzvy požadují, aby prezident republiky plnil své ústavní povinnosti, nejmenoval premiérem trestně stíhaného člověka a aby vláda v demisi neprováděla zásadní a personální kroky. Důvodem je postup prezidenta Miloše Zemana a ministerského předsedy v demisi Andreje Babiše (ANO), kterého Zeman pověřil jako vítěze říjnových sněmovních voleb sestavením další vlády. Babiš je trestně stíhán pro podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Zájem studentů o demokracii uvítali senátoři bez rozdílu stranického zaměření. Zástupci ANO a KSČM spolu s Jiřím Čunkem (KDU-ČSL) nicméně měli výhrady k požadavku týkajícímu se jmenování premiéra. „Těžko můžeme požadovat, aby byl někdo trestně stíhaný vyřazen z veřejného života,“ uvedl Čunek, který jako vsetínský starosta čelil nařčení z přijetí úplatku. Na potřebu, aby policie a soudy konaly profesionálně, lidsky a správně, poukázala Zuzana Baudyšová (za ANO). Vadilo jí napadání ústavních činitelů, podle ní by mohly být požadavky ve výzvě „míň agresivní a stravitelnější“.

Louženský zdůrazňoval potřebu větší morální odpovědnosti politických reprezentantů. „Jestliže se Miloš Zeman nedokáže omluvit za zjevné lži, nařčení a urážky, nemůžete se divit, že dvojnásobný vrah (Jiří Kajínek) je uctívaný jako hrdina,“ poznamenal Václav Chaloupek z klubu STAN. „Oceňuji, že mladí mají zájem o to, aby demokratické zřízení a ústavnost byla zachována, aby se to tady nerozpadlo a nezměnilo se to v něco nedemokratického,“ uvedl Papoušek.

Zeman v reakci na výzvu, která byla součástí výstražné studentské stávky, uznal právo studentů protestovat proti tomu, co se jim ve společnosti nelíbí. Kritizoval ale účast dětí ve studentském protestu jako jejich zneužívání. Louženský připomenul kroky vedení některých škol proti stávkujícím studentům, přestože ministerstvo školství právo studentů na stávku uznalo.