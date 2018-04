Kam míří Babiš? Na Východ nebo na Západ? Neví ani on sám, říká politolog Kroupa

Začněme aktuálně: devětadvacet let po Listopadu se můžeme dočkat vlády trestně stíhaného politika, evidovaného agenta StB, podporované komunisty. A stále není vyloučeno, že se do hry mohou vrátit i Okamurovi extremisté. Co takové situaci z pohledu filozofa říkáte?

Za těch více než pětadvacet let česká demokracie prošla mnohými vzestupy a pády a tohle je ten nejhlubší. Doufali jsme, že takový nikdy nepřijde. Vláda hnutí ANO s podporou komunistů zničí étos, s nímž jsme po 17. listopadu obnovovali demokracii. Spolupráce s SPD by pokazila i pověst naší republiky v zahraničí. Jedinou nadějí, která zbývá, je, že se takový étos znovu probudí v mladé generaci.

Vidíte v tom hlubokém pádu nějaké známky historického zlomu, anebo jen provozní zádrhel v demokracii?

To zjistíme až po čase. Ale já pevně doufám, že je to jen epizoda.

Ale v čem konkrétně jsou rizika vládnutí pana Babiše s podporou extremistů pro stát a pro občany? Může ta rizika mírnit ČSSD, pokud si s hnutím ANO koaličně plácne?

Je iluzí, že na tom účast sociální demokracie ve vládě něco změní. To víte, když si zvolíte kozla zahradníkem, nebude poctivě obdělávat zahradu, ale sežere vám nejen salát, ale i všechnu zeleninu. Vždyť si to ČSSD už vyzkoušela v minulé vládě. Pan Babiš je podnikatel, pro kterého byla kariéra a byznys jediným životním úkolem. Tomu podřizoval v životě všechno. Nyní nepřichází spravovat zemi ku prospěchu všech občanů, ale získat co největší moc a vytvořit lepší podmínky pro své podnikání. Největším rizikem proto je, že se bude snažit ohýbat politický systém tak, aby soustředil do svých rukou co nejvíce mocenských nástrojů a aby jeho hnutí zůstalo u moci co nejdéle. Na prvním místě to znamená ovládnutí médií, na druhém místě přizpůsobení volebního systému a na třetím místě dosazení svých lidí na klíčové pozice v bezpečnostním aparátu.

Není to jen apriorní předsudek? Panu Babišovi je přes šedesát let, své peníze neutratí do konce života, třeba by nyní rád vstoupil do dějin jako osvícený demokratický politik, jehož si lidé budou považovat.

Kdyby tomu tak bylo, tak by přišel s nějakou myšlenkou, co s tou zemí udělat. On se žádnou myšlenkou nepřišel, nepředložil žádnou politickou vizi.

